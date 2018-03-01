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Polis baskınında yakalandı! Ne yapacağını şaşırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2018 13:42 | Son Güncelleme

Erzurum’da, zabıta ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir depoda kaçak kesim 2 ton et, 3 ton da sakatat ele geçirildi. Ekipleri karşısında gören depo sahibi, kaçak etlerin yerini kendi gösterdi.

Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan bir depoda kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine polis ve zabıta ekipleri harekete geçti.Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kepenkleri açarak depoya girdi. Yerde plastik leğen ve poşetler içerisinde kilolarca et bulundu. Etleri doğrayan Mehmet Kurt, "Karkaslardan birini evime kavurma yapacaktım. Ama şurada kaçak et var, siz bilirsiniz. O etlerden bir tanesi benim. Bunu çocuğum almış. Ben eti de size veriyorum. Herhangi bir şeyi varsa imha edin. Buyurun. Böyle gösteriyorum. Hatır, gönül, rica üzerine almışım, evime kavurma götürüyorum" dedi.

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DHA'nın haberine göre ekipler, depoda yaptıkları incelemenin ardından sağlıksız ortamda bulunan kaçak etlere el koydu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri etlerden numune alarak incelemek üzere laboratuvara gönderdi. Kaçak kesim yaptığı belirlenen Mehmet Kurt hakkında cezai işlem uygulanırken,depo mühürlendi.

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kaçak et Erzurum

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bu kaçak etçiler ve bunlar gibi kaçak gıdacılar teröristtir. Halk sağlığına saldırıyor bunlar. Devletin vergisini çalıyor bunlar. Derhal tutuklanıp terör kapsamına alınmalılar. Cezalarıda buna göre verilsin.
@ttrgtt Hapisaneler fetöcü, iktidara muhalifler ve de iftiraya uğrayanlarla dolu. Yer yok.
Biz yiyiciyiz satıcı değil! ;))
Şabanın filmindeki gibi iyki sakal traşı yapıyordum dememişin dayı????
gene iyi adamlar at eşşek kesmemiş adana olsaydı mazallah!!!
terbiyesiz hala daha bıçak biliyor ve devam ediyor.yuh be
KESİM YERİ HİJYENE ÖNEM VERMİŞ TEMİZ GÖRDÜM GENEDE OLMAMASI GEREKEN DURUM
Resime baktımda iyi iş çikartmış titizlikle etleri kemiğinden iyi sıyırmış
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