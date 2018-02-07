Polis kılığında dolandırıcılık kamerada!

Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde Esenyurt Battalgazi mahallesindeki bir markette meydana geldi. Markete birinin üstünde polis yeleği bulunan telsizli iki kişi geldi. 'Sahte polisler' markette usulsüz sigara satıldığını ve '12 Bin' lira para cezası yazacaklarını söyleyerek kandırdıkları market sahibinin sigaralarını ve bir miktar parasını aldı.
Dolandırıldığını anlayan market sahibi olayı polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların ardından şüpheli 2 kişi Esenyurt'ta saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Savaş K. (29), Habib K. (40) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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