HABER

Polis kılığında dolandırıcılık kamerada!

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 14:22 | Son Güncelleme

Battalgazi mahallesindeki bir markete polis yeleği ve telsiz ile girip usulsüz sigara satıldığını söyleyerek sigaraları ve bir miktar para alan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerle birlikte kullandıkları polis yeleği ve telsiz de ele geçirildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde Esenyurt Battalgazi mahallesindeki bir markette meydana geldi. Markete birinin üstünde polis yeleği bulunan telsizli iki kişi geldi. 'Sahte polisler' markette usulsüz sigara satıldığını ve '12 Bin' lira para cezası yazacaklarını söyleyerek kandırdıkları market sahibinin sigaralarını ve bir miktar parasını aldı.

5a7ad5d8c03c0e290cb96899

Dolandırıldığını anlayan market sahibi olayı polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların ardından şüpheli 2 kişi Esenyurt'ta saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Savaş K. (29), Habib K. (40) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

75 yaşındaki adama 'Seni beğendim' dedi, sonu kötü bitti75 yaşındaki adama 'Seni beğendim' dedi, sonu kötü bitti
'Binbir surat' tutuklandı! Sevgilisi her şeyi anlattı'Binbir surat' tutuklandı! Sevgilisi her şeyi anlattı
Afrin operasyonu tuzağına dikkat!Afrin operasyonu tuzağına dikkat!
50 milyon kişinin bilgilerini çalmışlardı! Ankara'da yakalandılar50 milyon kişinin bilgilerini çalmışlardı! Ankara'da yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık soygun

En Çok Okunan Haberler

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

Benzine indirim geliyor

Benzine indirim geliyor

Felaketin boyutu sabah olunca anlaşıldı!

Felaketin boyutu sabah olunca anlaşıldı!

8 yaşındaki 3 çocuğa tecavüz etti, kendi kanlarını içmeye zorladı!

8 yaşındaki 3 çocuğa tecavüz etti, kendi kanlarını içmeye zorladı!

Okuyucu Yorumları 7 yorum
su sıfatsızları joplayın
@humeyra_sutcu_2017 begenmeyenlerde kesın hırsız
memleketin geldiği hale bak itle-polis ayırt edilemiyor..
Bunlara şimdi gayrettepede gayet güzel muamele yaparlar..anan yaşı baban yaşı..en son job ile akraba olurlar sonra kodes..
dolandırıldığını nasıl anladı acaba?
sahtekar
işsizlik tavan yapınca meydan, hırsıza soysuza, fuhuşa ve mafya bozuntularına kaldı maalesef?
Diğer Haberler
Kadına pizzacıda silahlı saldırı, saldırgan adliyeye sevkedildi

Kadına pizzacıda silahlı saldırı, saldırgan adliyeye sevkedildi

Lastik botta 60 kaçak göçmen yakalandı

Lastik botta 60 kaçak göçmen yakalandı

Telefonla 27 bin 250 lira dolandırıcılığa 17 tutuklama

Telefonla 27 bin 250 lira dolandırıcılığa 17 tutuklama

Yoldan çıkan otomobil sarımsak tarlasına girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Yoldan çıkan otomobil sarımsak tarlasına girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’daki birliğinde kalp krizi geçiren uzman çavuş memleketi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’daki birliğinde kalp krizi geçiren uzman çavuş memleketi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı

Kızıltepe’de otomobil öğrenci servisine çarptı

Kızıltepe’de otomobil öğrenci servisine çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.