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Polisten kaçarken çatıya attığı bidondan 2.5 kilo esrar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 15:14 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Torbalı ilçesinde, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen G.K.T.

Polisten kaçarken çatıya attığı bidondan 2.5 kilo esrar çıktı

Yaşar CEYLAN/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen G.K.T. (36), gözaltına alındı. Şüphelinin polisi görünce bir evin eklentisinin çatısına attığı turşu bidonundan ise 2.5 kilo esrar çıktı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen perşembe günü, Ortaköy Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Bölgeye giden polis, uyuşturucu sattığı belirlenen G.K.T.'yi yakalamak için harekete geçti. Polisi fark edince kaçmaya çalışan G.K.T., elindeki 10 kiloluk turşu bidonunu bir evin eklentisinin çatısına attı. G.K.T. Çiçek Sokak'ta yakalandı. Çatıdaki turşu bidonundan ise 2.5 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan G.K.T. emniyete götürüldü.

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Polisten kaçarken çatıya attığı bidondan 2.5 kilo esrar çıktı

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