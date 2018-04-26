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Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 09:44 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta polisten kaçmaya çalışan hırsızlar, eski tekvandocu esnafa yakalandı. Adeta yağmurdan kaçarken doluya tutulan hırsızları, tekvandocu esnaf tekmeleri ile yavaşlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde bir araçtan ve içerisindekilerin durumundan şüphelenen polisler, aracı durdurmaya çalıştı. Aracın içindeki 4 şüpheli şahıs polislerin peşinden geldiğini anlayınca kaçmaya başladı. Kısa sürede çok sayıda Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekibi şahısların son görüldüğü çevreyi abluka altına aldı. Polis ve hırsızların arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşanırken, hırsızlar kaçarken çevredeki bir vatandaşın aracına da çarparak zarar verdi. Ara sokakta aracı terk edip kaçan 4 hırsızlık şüphelisi bu sefer yaya olarak kaçmaya çalıştı.

YAĞMURDAN KAÇARKEN DOLUYA TAKILDILAR

Hırsızlar peş peşe kaçmaya başlarken bu sırada karşılarına çevrede bulunan bir esnaf çıktı. Eski tekvandocu esnaf Faruk Babahan, dışarıdan gelen sesler üzerine dükkanından dışarı çıktı. Kendisine doğru gelen şahısları durdurmak için tekme atan Babahan, ilk üç hırsızlık şüphelisine attığı tekmeleri denk getiremedi. Sonuncu hırsızlık şüphelisine tekme atan Babahan hem şüpheliyi yere düşürdü hem de kendisi yere düştü. Yaralanma pahasına hırsızlık şüphelisine müdahalede bulunan Babahan, hırsızın yavaşlamasını sağladı. Polisin çevredeki dar alan çalışmasında ise şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Polis ve hırsızlar arasında yaşanan kovalamacada esnafın hırsızlık şüphelilerine tekme atarak yavaşlattığı o anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, Babahan’ın dışarı çıkması hırsızların koşarak kaçmaya çalışmaları ve sonuncu hırsıza tekme atarak yere düşürmesi görülüyor.

Olay anını anlatan Babahan, gürültüyü duyunca dışarıya çıktığını kaydederek, “Bir gürültüyle dışarı çıktım ben karşıda itfaiye arabası duruyordu. İtfaiyenin yanından süratli bir şekilde bir araç karşı şeride geçmeye çalıştı. Sağda park halinde olan araca zarar verdi. Karşıya geçti o esnada polisler de onları kovalıyordu. Aracı ara sokağa park ederek kaçmaya çalıştılar. O esnada yanımızdan süratli bir şekilde geçtiler. Durdurmaya çalıştım ama çok hızlı geliyorlardı. Bir tanesine vurdum yere düştü. Onların hızı kesildikten sonra polisler arka sokakta yaka paça yakaladılar. O esnada düştüm elim yaralandı. Daha önce sporla ilgilendim tekvando hocasıyım ben. Daha hızlı bir şekilde de vurabilirdim ama canına bir şey olur diye hızlı bir şekilde vurmadım. Sadece onun hızını düşürmek istedim polislere yardımcı olmak amacıyla. Vatandaşlık vazifem olarak yardımcı oldum” dedi.

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Esenyurt tekvandocu polis kamera

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu bana da ders olsun polise zaman kazandirma zamani gelmistir.
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