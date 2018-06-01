HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Rap müzik şarkıcısı, uyuşturucu kullanımını özendirmekten tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 12:12 | Son Güncelleme

İZMİR'de yaşayan rap müzik şarkıcıları 'Khontkar' adıyla bilinen O.D.

Rap müzik şarkıcısı, uyuşturucu kullanımını özendirmekten tutuklandı

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yaşayan rap müzik şarkıcıları 'Khontkar' adıyla bilinen O.D. ve 'Young Bego' ismini kullanan U.B., şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirici sözlere ve görüntülere yer verdikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D., tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de yaşayan rap müzik şarkıcıları 'Khontkar' ve 'Young Bego'nun adreslerine, şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirici sözlere ve görüntülere yer verdikleri gerekçesiyle geçen çarşamba günü operasyon düzenledi. 'Khontkar' adıyla bilinen O.D.'nin Konak'taki evinde yapılan aramalarda, içime ve satışa hazır hale getirilmiş alüminyum jelatin içerisinde 10 küçük paket esrar, 1 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 2 uyuşturucu madde öğütücü ele geçirildi. O.D. ile beraber, evde bulunan arkadaşları M.D. ve A.Ö. de gözaltına alındı.
'Young Bego' takma adını kullanan U.B.'nin de Balçova'daki adresine yapılan operasyonda da 1 uyuşturucu kullanımına yarayan aparat, 2 uyuşturucu madde öğütücü ve bu düzenek içerisinde kırıntı halinde esrar ele geçirildi. U.B. ile aynı evde bulunan B.Ç. de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden, 'Young Bego' adıyla bilinen U.B. ile birlikte B.Ç., M.D. ve A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 'Khontkar' adını kullanan O.D. ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme ve bu nitelikle yayın yapma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma ve bulundurma' suçlarından tutuklandı.
Emniyet yetkilileri, uyuşturucu kullanımını özendiren her türlü yayına karşı mücadelenin süreceğini belirtti.

FOTOĞRAFLI

Rap müzik şarkıcısı, uyuşturucu kullanımını özendirmekten tutuklandıRap müzik şarkıcısı, uyuşturucu kullanımını özendirmekten tutuklandıRap müzik şarkıcısı, uyuşturucu kullanımını özendirmekten tutuklandıRap müzik şarkıcısı, uyuşturucu kullanımını özendirmekten tutuklandı

PARTNERSorular keyfini kaçırdıSorular keyfini kaçırdı
Atatürk büstlerini uyuşturucu almak için çalıp satmışAtatürk büstlerini uyuşturucu almak için çalıp satmış
Geri vites yerine birinci vitese takınca 5 metreden düştüGeri vites yerine birinci vitese takınca 5 metreden düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

Beşiktaş, Başakşehir'den Adebayor ve Visca'yı istiyor!

Beşiktaş, Başakşehir'den Adebayor ve Visca'yı istiyor!

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

İlginizi Çekebilir

Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!

Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış

Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış

Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar

Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar

Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.