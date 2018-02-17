HABER

Sandıklı'da trafik kazası: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 22:42 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde, önce aynı yönde ilerleyen otomobille ardından da park halindeki traktör römorkuyla çarpışan otomobildeki Namık Kemal Kılınç (65) ile Fadime Akın (53) yaşamını yitirdi.

Sandıklı'da trafik kazası: 2 ölü

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde, önce aynı yönde ilerleyen otomobille ardından da park halindeki traktör römorkuyla çarpışan otomobildeki Namık Kemal Kılınç (65) ile Fadime Akın (53) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 68’inci kilometresinde, Sandıklı’ya bağlı Gökçealan köyü yakınlarında meydana geldi. Muhammet Öncü idaresindeki 06 LVJ 06 plakalı otomobille aynı yönde ilerleyen Namık Kemal Kılınç idaresindeki 35 AF 1317 plakalı otomobil çarpıştı. Kılınç’ın otomobili savrularak yol kenarında patates satan Hüseyin Ünal’a ait park halindeki 03 L 3554 plakalı traktörün römorkuna da çarptı. Sürüklenen römork ve otomobil şarampole yuvarlandı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi, polis ve jandarma sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Namık Kemal Kılınç ile aynı araçtaki Fadime Akın’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Namık Kemal Kılınç ve Fadime Akın’ın cansız bedenleri Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Sandıklı'da trafik kazası: 2 ölüSandıklı'da trafik kazası: 2 ölüSandıklı'da trafik kazası: 2 ölüSandıklı'da trafik kazası: 2 ölü

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sakarya’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Sakarya’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Bebek kıyafetlerinin arasından 23 bin uyuşturucu hap çıktı

Bebek kıyafetlerinin arasından 23 bin uyuşturucu hap çıktı

Minibüs uçurumdan uçtu

Minibüs uçurumdan uçtu

Şanlıurfa'da kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu

Şanlıurfa'da kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu

İnşaatın 6'ncı katından kendini boşluğa bırakan genç kız ağır yaralandı

İnşaatın 6'ncı katından kendini boşluğa bırakan genç kız ağır yaralandı

Mühimmat deposunda patlama: 2 polis yaralı

Mühimmat deposunda patlama: 2 polis yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.