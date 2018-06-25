Şanlıurfa'da öfkeli enişte dehşeti! Kayınbiraderine hedef aldı, sokaktan geçen 7 kişiyi vurdu!

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ferhat Ç. eşiyle kavga etti. Olayı duyan kayınbiraderleri de şahsın evine gitti.
Burada başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eline pompalı tüfeği alan Ferhat Ç., balkona çıkarak sokaktaki kayınbiraderlerine ateş açtı.
Olayda sokaktan geçmekte olan 7 kişi saçmaların isabet etmesi ile yaralandı. Olay nedeniyle bölgeye polis ekipleri ile ambulanslar sevk edildi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)
FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu
Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!
Sevgilisinin peşine takip cihazı ile düştü! Kuzeninin yatağında bastı
Avrupa Birliği'nden 24 Haziran seçimleriyle ilgili sert eleştiri
CHP MYK, yarın seçim değerlendirmesi için toplanacak
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!
Sımsıkı sarıldı! Bir an olsun bırakmadı
İngiliz oyuncu ilişkiye girdiği anları kameraya alıp satışa çıkardı!
27 Temmuz'da kıyamet kopacak! Eğer doğruysa...
Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum