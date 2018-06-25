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Şanlıurfa'da öfkeli enişte dehşeti! Kayınbiraderine hedef aldı, sokaktan geçen 7 kişiyi vurdu!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 20:30 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da tartıştığı kayınbiraderlerine ateş açan enişte, evin balkonundan pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar o sırada yoldan geçen 7 kişiyi yaraladı.

Şanlıurfa'da öfkeli enişte dehşeti! Kayınbiraderine hedef aldı, sokaktan geçen 7 kişiyi vurdu!

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ferhat Ç. eşiyle kavga etti. Olayı duyan kayınbiraderleri de şahsın evine gitti.

ELİNE POMPALI TÜFEĞİ ALIP ATEŞ AÇTI

Burada başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eline pompalı tüfeği alan Ferhat Ç., balkona çıkarak sokaktaki kayınbiraderlerine ateş açtı.

SOKAKTAN GEÇEN 7 KİŞİ SAÇMALARIN HEDEFİ OLDU

Olayda sokaktan geçmekte olan 7 kişi saçmaların isabet etmesi ile yaralandı. Olay nedeniyle bölgeye polis ekipleri ile ambulanslar sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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