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Sapanca'da 10 iş yerini yaktığı iddia edilen şüpheli, adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 17:23 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, göl kıyısındaki 10 kafeteryayı yaktığı iddiasıyla gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sapanca'da 10 iş yerini yaktığı iddia edilen şüpheli, adliyede (2)

TUTUKLANDI
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, göl kıyısındaki 10 kafeteryayı yaktığı iddiasıyla gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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