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Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 07:02 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden iki çocuk annesi Zuhal Öcal'ın ölümünün ardından polis, erkek arkadaşı H.İ.G'yi gözaltına aldı. Öcal'ın kız kardeşi Damla Öcal olaya ilişkin, "Adalet yerini bulacak. Ablam hayat dolu bir insandı. O caninin yapmış olabileceğini düşünüyorum" dedi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.İ.G'ye ev hapsi verildi.

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

Olay, 26 Şubat akşamı Buca Atatürk Mahallesi 206/38 Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. 33 yaşındaki Zuhal Öcal, balkondan bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan Öcal 2 gün sonra hayatını kaybetti.

"TOKAT ATTIM! FIRLAYIP KENDİSİNİ AŞAĞI ATTI"

Öcal'ın birlikte yaşadığı kafe işletmecisi H.İ.G'nin ilk ifadesinde, "Zuhal o gece arkadaşları ile birlikte alkol aldı. Yatak odasında tartıştığımız sırada tokat attım. O da fırlayıp kendisini aşağıya attı" dediği öğrenildi. Soruşturmasını sürdüren polis, H.İ.G'yi cinayet şüphesi ile gözaltına aldı. Öcal'ın ardında herhangi bir not bırakmadığı belirlenirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ.G. ev hpasi ile cezalandırıldı. Soruşurmanın devam ettiği öğrenildi.

"ABLAMA VE ÇOCUKLARA ŞİDDET UYGULUYORDU"

Yeni Asır'ın haberine göre, talihsiz kadının sır ölümü ile ilgili konuşan kız kardeşi Damla Öcal ise, "H.İ.G. ablamı sürekli tehdit ediyordu, ablama ve çocuklarına şiddet uyguluyordu. O gece olay bize sabah 6'da haber verildi. Ama saat 04.00 sıralarında olay olmuş. Kendisi hastaneye sırtlayıp götürüyor ama zaten yoldayken ablam vefat ediyor. Doktorların bize söylediği, yoldayken zaten beyin ölümü gerçekleşmiş. Ablam intihar edecek biri değildi. Çocuklarına çok düşkündü. H.İ.G ise takıntılı bir adamdı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
izmir Buca cinayet

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