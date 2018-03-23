Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!

Sivas’ta yaşayan Fırat Yurdakul (28) Adana’da oturan Pınar Esen’le 9 yıldır evlenmek istiyordu. Pınar’ın evlenmesine karşı çıkan babası Tarık Esen (50) önceki akşam Sivas’ta yaşayan anne-babasını ziyaret etti. Bunu öğrenen Fırat Yurdakul içki içip Tarık Esen’in olduğu eve pompalı tüfekle gitti.

ÇALAN TELEFONU AÇTI



Tarık Esen’i, babası İbrahim ve annesi Cennet’i öldürdü. Evde Tarık Esen’in yeğeni Cennet de (5) vardı. Cinayetlere tanık olup korkan ve saklanan çocuk, anneannesinin çalan cep telefonunu açtı. Arayan annesi; anneannesini sorunca “Onlar öldü” dedi. Aile jandarmayı aradı. Bu arada Fırat Yurdakul yakındaki bakkala gitti.

"ÖLMEK DE GÜZEL ÖLDÜRMEK DE"



Marketi babası Celal Koray ile işleten arkadaşı Taylan Koray’dan içki ve arabasını istedi. Olumsuz cevap alınca baba-oğlu da öldürdü. Anahtarını aldığı otomobille kaçtığı Kahramanmaraş’ta yakalandı. İfadesinde “Tarık Esen’i aradım. Mesajlar attım. Cevap alamadım. ‘Sevdiğim için ölmek de öldürmek de benim için güzel’ diye mesaj attım. Sonra gidip cinayetleri işledim. Bakkaldakileri borçlarımı ödemeden içki vermeyeceklerini söyledikleri için öldürdüm” dedi.