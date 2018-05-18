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Sokak ortasında 'tacizci' cinayeti kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 15:16 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'DE bir kişi eşini taciz ettiği iddia edilen kişi tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü.

Sokak ortasında 'tacizci' cinayeti kamerada

Ali AKSOYER-İSTANBUL,(DHA)
SULTANGAZİ'DE bir kişi eşini taciz ettiği iddia edilen kişi tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 22 Nisan Pazar günü saat 10.00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya bilgiye göre, Umut Alyağız(42)eşini taciz ettiği belirtilen A.D (50) ile sokak ortasında karşılaştı. Bu sırada belindeki silahına sarılan A.D., Alyağız’ı göğsünden vurarak ağır yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. A.D. kaçarken Umut Alyağız hastaneye kaldırıldı. Ancak Alyağız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alyağız Adıyaman’da toprağa verildi. Olay sonrası soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.D'şi dün Fatih’te yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sokak ortasında 'tacizci' cinayeti kameradaSokak ortasında 'tacizci' cinayeti kameradaSokak ortasında 'tacizci' cinayeti kamerada

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