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Sokak ortasında vahşet! Sosyal medyadaki canlı yayında görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ | 22.01.2018 09:18 | Son Güncelleme 5 dakika önce

Giresun’da bir şahıs baygın haldeki köpeği sürükleyerek Karadeniz sahil yoluna attığı görüntüler hayvan severleri ayağa kaldırdı.

Giresun’da bir üstgeçitten sosyal medyada üzerinden canlı yayın yapan iki arkadaş bir şahsın baygın halde bulunan köpeği sürüklediğini gördü. Canlı yayın esnasında dikkatini çeken olaya karşılık cep telefonu kamerasını o yöne çeviren iki arkadaş şahsın sürüklediği köpeği otoyola fırlatmasıyla adeta şok oldu.

Bir süre olayın şoku ile ne yapacağını şaşıran iki kız arkadaş köpeği yol ortasından almak için hareket ettiklerinde trafikte seyir eden araçlar talihsiz köpeği fark edemeyerek üzerinde geçti. Vicdanları sızlatan bu görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.

Öte yandan köpeği yola atan şahsın aklı dengesinin bozuk olduğu tahmin ediliyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
köpek giresun sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
video çekeceğine duruma müdahale edemedin mi? Videoyu çeken, sen de o psikopat kadar suçlusun.
nee şokundan bahsediyorsunuz siz ya video çekmektenn hayvanı kurtaramadı işte ay köpeği götryo ay ezdimi diyene kadar adamı aşağı inip dövebilirdi adamı yakalayabilirdi anında inse o hayvan kurtulmuştuu şöyle insanları hayvan sever diye paylaşmayın gerçek bi hayvan sever seyretmez o adamı komposto ederdiii hpinizden iğreniyorum
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