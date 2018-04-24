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Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 11:48 | Son Güncelleme

Bir süre önce sosyal medya üzerinde ALS hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için yapılan ‘meydan okuyorum’ paylaşımı Artvin Yusufeli’nde can aldı. ‘Meydan okuyorum’ diyerek kendini azgın suya bırakan arkadaşını kurtarmak isteyen Melisa Kazan (18) boğularak can verdi.

Üzücü olay önceki gün Artvin’in Yusufeli İlçesi’ne bağlı Narlık Demirköy’de meydana geldi. Anadolu Öğretmen Lisesi son sınıf öğrencisi Melisa Kazan arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıktı. Dere kenarına geldiklerinde cep telefonunu çıkaran Melisa Kazan, Ayşe adlı bir arkadaşını görüntülemeye başladı.

Arkadaşının, “Buradan sana meydan okuyorum” diyerek suya atlamasıyla hafta sonu tatili bir anda kâbusa dönüştü.

ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI

Melisa’nın çektiği görüntülere an be an yansıyan olayda genç kız suda çırpınmaya başlarken, arkadaşları da “Ayşe Ayşe” diyerek çığlıklar atmaya başladı.

SDSDA

Görüntünün sonlanmasıyla birlikte arkadaşını kurtarmak için hamle yapan ve elini uzatan Melisa Kazan, dengesini kaybedince azgın sulara kapıldı. Bu sırada Ayşe dere kenarında otlara tutunarak diğer arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarılırken, talihsiz Melisa boğularak can verdi.

Çığlıklar üzerine bölgeye gelen vatandaşlar Melisa’nın cansız bedenini sudan çıkardı. Jandarmanın incelemesinin ardından genç kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Melisa’nın ölümü Uzundere İlçesi’ni yasa boğarken, genç kızın cenazesi bugün İkindi namazının ardından Çağlayan Mahallesi’nde defnedilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Meydan Okuma ölüm sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bunların yaptıkları sadece aptallık. Genç bir kız canından olmuş, geri zekalılar nedeniyle.
Allah akıl fikir versin. Bir can pisi pisine gitti. Meydan okuyormuş...! Peh...!
Bırak o atlayan salak gebersin..sen niye onun icin canini verdin
Sırf sosyal medya fenomeni olmak uğruna canlarını hiçe atan, türlü maymunluklar yapan insanlar. Ya haysiyetleriyle ya da canlarıyla ödüyorlar bedellerini. Bu çocukların bu hale gelmesine sebep olanlara mı kızayım, bu çocukların yaptıklarına mı üzüleyim bilemedim. Allah sonumuzu hayrede...
Allahın cezası katil olmuş
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