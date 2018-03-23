Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

Ankara’da oturan 15 Temmuz Gazisi Emre Demir, Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Şıhlar köyündeki evine geldi. Ailesi Demir’den haber alamayınca, yakınlarına bildirildi. Yakınları eve gittiğinde Emre Demir'i tavanda asılı buldu. İntihar ettiği üzerinde durulan Demir, yapılan otopsinin ardından köyünde toprağa verildi.
DHA
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