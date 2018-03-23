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Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 16:57 | Son Güncelleme

Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Şıhlar köyüne akrabalarını ziyarete gelen 15 Temmuz gazisi Emre Demir (30), ölü bulundu.

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

Ankara’da oturan 15 Temmuz Gazisi Emre Demir, Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Şıhlar köyündeki evine geldi. Ailesi Demir’den haber alamayınca, yakınlarına bildirildi. Yakınları eve gittiğinde Emre Demir'i tavanda asılı buldu. İntihar ettiği üzerinde durulan Demir, yapılan otopsinin ardından köyünde toprağa verildi.

DHA

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15 Temmuz gazi 15 temmuz gazisi Emre Demir intihar

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
kimliği neden sok ettı dıye yalan yanıltıcı resım paylasıyorsunuz yeter sızın yaptıgnız az kaldı haberlerınıze bakmıyacam artık zaten bunuda yayınlamazsınız
Başlığa bak ya ayıptır be.
Allah Rahmet Eylesin,Mekanı Cennet Olsun..Muhtemelen Vicdanı Sızlamıştır...
neden acaba?
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