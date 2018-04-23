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Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 17:45 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gelinin nikah sırasında 'Evlenmeyi kabul ediyor musunuz' sorusuna 'Hayır demek ne mümkün' cevabının verilmesi üzerine iptal edilen nikah sonrası devreye Belediye Başkanı Turgay Şirin genç çiftin nikahını kendisinin kıyacağını açıkladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evlilik töreninde gelin, nikah memurunun 'Evlenmeyi kabul ediyor musunuz' sorusuna "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince çift dünya evine giremedi.

Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda Hatice Koşman ve Turgut Dinçer Güneri nikah masasına oturdu. Nikah memuru Ali Akça'nın 'Turgut Dinçer Güneri'yi eş olarak kabul ediyor musunuz" sorusuna, gelin Koşman, "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikah memuru Ali Akçay nikahı iptal etti.

Yaşanan bu olay sonrası Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin konuyla ilgili açıklama yaptı. Mesai başladığında durumu daha net değerlendireceklerini ifade eden Turgay Şirin, "Nikah işlemleri yasal bağlayıcı işlemler olduğu için net cevaplar vermek daha sağlıklı olur" dedi. Şirin, aileyi yakından tanıdığını dile getirirken mesai başladıktan sonra konunun net bir şekilde çözüme kavuşacağını söyledi.

"NİKAHLARINI BEN KIYACAĞIM"

Aileleri yakından tanıdığını ifade eden Başkan Şirin, çiftin kendi evlatları gibi olduğunu dile getirdi. Şirin, "Nikah tarafları tanıdığımız isimler. Bildiğimiz, tanıdığımız aileler. Çocukları da bizim evlatlarımız. Sıkıntılı bir durum varsa o sıkıntıyı gideririz ve bu konuda her zaman ailelerin yanındayız. Onların mutlu anlarında yanlarında olmak bizlerin asli görevi. Ben aile ile telefonda da görüştüm, farklı bir durum olmaz ise önümüzdeki günlerde İnşallah o nikahı bizzat ben kıyarım ve konu tatlıya bağlanır. Belediye başkanlığımız adına nikah işlemlerinin hızlanması konusunda üzerimize düşeni yaparız" dedi.

Başkan Şirin ayrıca, "Nikah işlemleri hukuki temele dayandığı için beyan önemlidir. Beyan net olmalı ki süreçte sorun olmasın. Hayır denmesinin ardından hayır demek ne mümkün cevabı gelince, memurumuz iptal kararı vermiş. Olumsuz başlayan bir ifade sonra tamamlanması olmuş ancak yasal işlemler nihai bağlayacılığı olan durumlar, ondan dikkat etmek gerekir. Nikah memurumuz deneyimli bir isim, onunla da görüşüp durumu net bir şekilde anlayacağız. Herhangi bir soruşturma süreci şuan yok, önceliğimiz konunun tatlıya bağlanması" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu nikah memurunun derhal görevden azledilmesi lazım... bir memur bir espriyi anlamıyorsa o koltukta durmasının bir anlamı kesinlikle yoktur... eğer kendisi erkek adamsa zengin bir düğünü de iptal etsin de göreyim paçasını ....bu tür memurların boruları ancak ve ancak garibanlara öterrr ...ben o aileyi de kınıyorum....insan da bir utanma olur ben olsam derim bu belediye artık bana zehir oldu derim uzagından bile geçmem
bu ülkede espriyi bitek nikah memuru yapar. zoruna gitti zaar
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