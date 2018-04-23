Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evlilik töreninde gelin, nikah memurunun 'Evlenmeyi kabul ediyor musunuz' sorusuna "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince çift dünya evine giremedi.

Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda Hatice Koşman ve Turgut Dinçer Güneri nikah masasına oturdu. Nikah memuru Ali Akça'nın 'Turgut Dinçer Güneri'yi eş olarak kabul ediyor musunuz" sorusuna, gelin Koşman, "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikah memuru Ali Akçay nikahı iptal etti.

Yaşanan bu olay sonrası Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin konuyla ilgili açıklama yaptı. Mesai başladığında durumu daha net değerlendireceklerini ifade eden Turgay Şirin, "Nikah işlemleri yasal bağlayıcı işlemler olduğu için net cevaplar vermek daha sağlıklı olur" dedi. Şirin, aileyi yakından tanıdığını dile getirirken mesai başladıktan sonra konunun net bir şekilde çözüme kavuşacağını söyledi.

"NİKAHLARINI BEN KIYACAĞIM"

Aileleri yakından tanıdığını ifade eden Başkan Şirin, çiftin kendi evlatları gibi olduğunu dile getirdi. Şirin, "Nikah tarafları tanıdığımız isimler. Bildiğimiz, tanıdığımız aileler. Çocukları da bizim evlatlarımız. Sıkıntılı bir durum varsa o sıkıntıyı gideririz ve bu konuda her zaman ailelerin yanındayız. Onların mutlu anlarında yanlarında olmak bizlerin asli görevi. Ben aile ile telefonda da görüştüm, farklı bir durum olmaz ise önümüzdeki günlerde İnşallah o nikahı bizzat ben kıyarım ve konu tatlıya bağlanır. Belediye başkanlığımız adına nikah işlemlerinin hızlanması konusunda üzerimize düşeni yaparız" dedi.