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Canlı yayında katliam yapmıştı! Türkiye'yi dehşete düşüren cani yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 14:26 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Havran ilçesinde dün gece 3 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan katil köyünde saklandığı boş evde sabaha karşı yakalandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde dün gece meydana gelen olayda 3 kişiyi öldüren ve biri 2 yaşındaki çocuk olmak üzere 4 kişiyi yaralayan cani Ali Saral jandarma ekiplerinin sıkı takibi neticesinde yakalandı.

JANDARMA YELEĞİ GİYDİRİLDİ

Gece boyunca devam eden çalışmalar sonucunda, Ali Saral, saat 06.00 sıralarında kendi köyü Eseler'in girişindeki boş bir evde saklanırken yakalandı. Jandarma yeleği giydirilen Saral, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarma karakoluna götürüldü.

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NE OLMUŞTU?

Dehşet veren olay dün gece Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşanmıştı. 26 yaşındaki Ali Saral, ailesiyle birlikte kız istemeye gitti, iki aile arasında tartışma çıktı. Eve dönen Saral, daha sonra kız evini av tüfeğiyle bastı. Katliam yapan cani 3 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.

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Saral yaptığı katliamı cep telefonu ile kaydederek Facebook'ta canlı yayında paylaştı. Saat 22.36'da başlayan canlı yayın 1 dakika sürdü. Ali Saral'ın bazı yakınları canlı yayın sırasında "Ne yapıyorsun" gibi tepkilerini paylaştı. 100'ü aşkın kez paylaşılan videoyu 30 bini aşkın Facebook kullanıcısı izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir cinayet

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