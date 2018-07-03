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Ufuk'u arama çalışmaları dağdan köye kaydırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 12:32 | Son Güncelleme

HATAY'ın Hassa ilçesinde, 1 Temmuz'da amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan, konuşma engelli Ufuk Tatar'ı (6) arama çalışmaları, 3'üncü günde dağdan köye kaydırıldı.

Ufuk'u arama çalışmaları dağdan köye kaydırıldı

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Hassa ilçesinde, 1 Temmuz'da amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan, konuşma engelli Ufuk Tatar'ı (6) arama çalışmaları, 3'üncü günde dağdan köye kaydırıldı. Ankara'dan sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de bölgede Ufuk'u aramaya başladı.
Kırıkhan ilçesinde yaşayan, tarım işçisi Muhammed Tatar, 1 Temmuz Pazar günü, ailesiyle birlikte Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi yakınlarında oturan ablasını ziyarete geldi. Mehmet Tatar (34), iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, yeğeni konuşma engelli Ufuk ile birlikte eve 100 metre uzaklıkta bulunan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti. Bidona su dolduran Mehmet Tatar, bir süre sonra Ufuk'un olmadığını fark etti. Çevrede aramasına rağmen yeğenini bulamayan Tatar, eve dönüp, durumu ailesine anlattı. Aile fertleri, Ufuk'un kaybolduğunu jandarmaya bildirdi. Ufuk için arama çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma ve polis ekipleriyle köy korucuları ve köylüler tarafından Amanos Dağları bölgesinde, 3 gündür gece- gündüz aranan Ufuk'la ilgili ize rastlanmadı. Drone ile havadan da arama yapılırken, dağların eteklerinden zirveye doğru da çıkıldı.
AİLE FERTLERİNİN BİLGİSİNE BAŞVURULDU
Ufuk'un kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, başta babası ile amcası olmak üzere tüm aile yakınlarıyla tek tek görüşülerek, bilgilerine başvuruldu. Soruşturmayı takip eden cumhuriyet savcısı da bölgeye gelerek, arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. İlçe merkezi ile köylerdeki camilerin hoparlörlerinden Ufuk için anons yapılarak, kayboyduğu gün üzerinde bulunan kıyafetler söylendi. Ufuk'un ikizi Uğur da bölgedeki arama çalışmalarına katıldı. İz takip köpeği ve ekiplerle birlikte Amanos Dağları'nda dolaşan Uğur, ikizinin bulunmasını istediğini söyledi. İkizlerin babası Muhammet ile annesi Duygu Tatar da Ufuk'u arayan ekiplerden sevindirici haber bekliyor.
ÇALIŞMALAR KÖYE KAYDIRILDI
Ufuk, Amanos Dağları çevresinde bulunamayınca, arama çalışmalarına katılan ekipler, sabah saatlerinde köye yönlendirildi. Arama çalışmalarına, Ufuk'un kaynaktan su almak üzere ayrıldığı Arpalıuşağı Mahallesi çevresinde devam edildi. Çalışmalar, buradan da yerleşim alanlarına doğru genişletilerek, yoğunlaştırılacak.
JAK TİMİ DE ARIYOR
Öte yandan Ankara'dan dün akşam saatlerinde yola çıkan JAK timleri, Ufuk Tatar'ın kaybolduğu bölgeye sevk edildi. Bu sabah Arpalıuşağı'na ulaşan özel ekip, bölgede inceleme yaparak, görgü tanıklarının ifadesine göre, arama- kurtarma çalışmasına başladı.

​FOTOĞRAFLI

Ufuk'u arama çalışmaları dağdan köye kaydırıldıUfuk'u arama çalışmaları dağdan köye kaydırıldıUfuk'u arama çalışmaları dağdan köye kaydırıldıUfuk'u arama çalışmaları dağdan köye kaydırıldı

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