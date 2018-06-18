HABER

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 06:13 | Son Güncelleme

Gaziantep’te Suriyelilerle Türk vatandaşları arasında “yüksek sesle konuşma” nedeniyle çıkan tartışmada ortalık savaş alanına döndü. Kavga sırasında bir baba-oğul av tüfeğinden çıkan saçmalarla can verdi. Kaçarken “Dur” ihtarına ateşle karşılık veren bir kişi de çıkan çatışmada öldürüldü.

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Gaziantep’te Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Mustafa Okan ile oğlu Cengiz Okan öldü, 5 kişi yaralandı. Olaya müdahale eden polislere de ateş açan Suriyeli H.H., vurularak etkisiz hale getirildi.

Gazete Habertürk'ten Yusuf Kılıç'ın haberine göre; Merkez ilçe Şahinbey’e bağlı Gümüştekin Mahallesi’nde Mustafa Okan (46) kahvehanede otururken, aynı mahallede bakkal işleten Suriyeli M.H.’yi yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle uyardı. Çıkan tartışma diğer müşterilerin araya girmesiyle sonlandı. Ancak ilerleyen saatlerde M.H., yanına arkadaşlarını da alarak Mustafa Okan ile yanındaki oğlu Cengiz Okan’ın yolunu kesti. Tarafların yakınları da tartışmaya katılınca silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavga sırasında M.H. ve akrabası Hattap H. av tüfekleriyle ateş açtı. Saçmaların vücutlarına isabet ettiği Mustafa ve Cengiz Okan yere yığıldı.

gaziantep2

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, Suriyeli Hattap H.’ye elindeki tüfeği bırakıp teslim olması için ihtarda bulundu. Uyarılara rağmen ateş etmeyi sürdüren Hattap H., polisin açtığı ateşle etkisiz hale getirildi. Kavgaya karışan Suriye uyruklu M.H. ise olay yerinden kaçtı. Polis kaçan M.H.’nin yakalanması için çalışma başlatırken, olayı duyan mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri, yeni bir olayın meydana gelmemesi için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgada yaralanan 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.

PARTNERSeksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...Seksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...
Seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldıSeçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı
Bacağından vuruldu, hasmı olmadığını söylediBacağından vuruldu, hasmı olmadığını söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Silahlı kavga cinayet yüksek ses kavgası Suriyeli tehlikeli gerginlik

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Meral Akşener'den Halk Arenası'nda anket sorusuna iddialı yanıt

Meral Akşener'den Halk Arenası'nda anket sorusuna iddialı yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT'ye çıktı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT'ye çıktı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
bugün taksimde oldu aynısı. turkiye yaşanılmaz hale geliyor. böyle haberleri çok duyacağız
Ülkeye bak ne hallere geldi
Diğer Haberler
Yol verme kavgasında kendini vurdu

Yol verme kavgasında kendini vurdu

İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet! Dehşet anları kamerada

İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet! Dehşet anları kamerada

Şanlıurfa'da bayram ziyaretinden dönen aile 14 yaşındaki kızlarını tavanda asılı buldu

Şanlıurfa'da bayram ziyaretinden dönen aile 14 yaşındaki kızlarını tavanda asılı buldu

Samsun'da hastanede şoke eden görüntü! Doktorun yüzüne tekme attı

Samsun'da hastanede şoke eden görüntü! Doktorun yüzüne tekme attı

Yavru köpeğin ölümü infial yarattı! Türkiye bu olayı konuşuyor

Yavru köpeğin ölümü infial yarattı! Türkiye bu olayı konuşuyor

Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.