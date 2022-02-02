02.02.2022'de ne oldu? 02.02.2022 tarihinin anlamı nedir?

Halk arasında bazı insanlar 02.02.2022 tarihinin mucizesine inanıyor. 02.02.2022 gününe dair merak edilenler şimdiden araştırılmaya başlandı bile. Bu tip sıralı tarihler gelip çattığında insanlar hemen astralojiye sarılıyor. Astrologlar bu güne dair bazı önerilerde bulunuyor. Yapılması gerekenleri anlatıyor.

02.02.2022 TARİHİNİN ANLAMI NEDİR?

Astrologlar, 02.02.2022 tarihini gezegenlerin kombinasyonu gereği, bugün şanslı bir gün olarak görüyor. Bu günün herkese iyi geleceği söyleniyor. 02.02.2022 gününde dua ve niyet kapılarının açık olacağı belirtiliyor.

Dini olarak 02.02.2022 tarihine bakarsak da, üç ayların başlangıcını ifade eden Regaip kandili 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Regaip, beş kandil gecesinden biri olup, hicrî sıralamaya göre kandiller zincirinin ikinci halkasını oluşturmaktadır.

Regaip kandili, halk arasında 'üç aylar' olarak anılan rahmeti ve bereketi bol manevî bir mevsime girişimizin habercisi olarak bilinir. Bu bakımdan da 02.02.2022 tarihine bakacak olursak bol bereketli bir zaman dilimine girmek üzereyiz.

