1.500 dolarlık bilgisayar sipariş etti, gelen paketle neye uğradığını şaşırdı!

Birleşik Krallık'ta yaşandığı tahmin edilen akıllara durgunluk veren olayda, iddialara göre, bir dizüstü bilgisayar için 1.200 sterlin (Yaklaşık 1500 dolar) harcayan İngiliz bir adam, kendisine yepyeni bir bilgisayarın gönderilmesini bekliyordu. Ancak bunun yerine kendisine iki kutu köpek maması gönderildi. Köpek mamaları gönderildiğinde adam büyük şaşkınlığa uğradı.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR YERİNE KÖPEK MAMASI GELDİ

İngiliz Daily Mirror gazetesinin aktardığı habere göre, 61 yaşındaki emekli BT yöneticisi Alan Wood, 1.200 sterlin harcayarak kızı için bir dizüstü bilgisayar satın aldı. Ancak gelen paketin dizüstü bilgisayar yerine köpek maması içerdiğini görünce şok oldu.

"YÜZÜMDEKİ İFADEYİ HAYAL EDEBİLİRSİNİZ"

Wood, tuhaf karışıklık hakkında sipariş verdiği şirket ile iletişime geçtiğini ve ilk başta para iadesinin reddedildiğini öne sürdü. 29 Kasım'da siparişi vermiş ve ertesi gün teslimat için ödeme yapmıştı. Wood, "Bana 1.000 sterlin'den fazlaya mal olan dizüstü bilgisayar yerine köpek mamasını açtığımda yüzümdeki ifadeyi hayal edebilirsiniz." dedi. Ayrıca, "İlk başta karışıklığın çözülebileceğinden emindim, ancak müşteri hizmetleriyle görüştükten sonra, bana yardım edemediler." iddiasında bulundu.

Son zamanlarda nadir görülen bir hastalık olan Taş Adam sendromu teşhisi konan Alan Wood, "Yirmi yıldır müşterileriyim ve onlarla daha önce hiç sorun yaşamadım. Ama bu, özellikle benim durumumda son derece stresli bir şey oldu ve bana gösterilen muamele, onlardan bir daha sipariş vermemi engelledi." ifadelerini kullandı.

"HER KONUŞMA AYNI ŞEKİLDE SONA ERDİ VE BENİ DİNLEMEYİ REDDETTİLER"

Şirketin 61 yaşındaki Wood'a, ilk etapta kendisine gönderilmemiş olan dizüstü bilgisayarı iade etmediği sürece para iadesi alamayacağını söylediği de öne sürüldü. Köpek mamasını iade ettiği iddiası da bulunan adam, durumu çözmek için ise 15 saat harcadığını dile getirdi.

Habere göre Wood, "Onlarla telefonda 15 saatten fazla zaman geçirdim, yöneticilerle konuştum ve tekrar tekrar farklı departmanlara aktarıldım. Her konuşma aynı şekilde sona erdi ve beni dinlemeyi reddettiler" dedi.

Wood, basına başvurunca ve onun adına şirket ile iletişime geçilince bir para iadesi teklifi aldığını iddia etti.

ŞİRKET SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Şirket sözcüsü ise müşteriyle iletişime geçtiklerini, özür dilediklerini ve sorunu çözdüklerini söyledi. Sözcü ayrıca tam para iadesinin gerçekleştirildiğini belirtti.



