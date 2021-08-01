1 Ağustos günlük burç yorumları: Sabah saatlerinde planlarımızda değişiklikler olabilir!

1 Ağustos günlük burç yorumları, astroloji ile ilgilenenler tarafından yeni ayın ilk gününde de merak ediliyor. Yay burcu parasal konularda beklediği desteği alırken, Boğa burcunda ise duygusal konular ön plana çıkabilir. 1 Ağustos Pazar günü, Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde ani olaylar meydana gelebilir ve bu ani olaylar sebebiyle planlarımızı bozmak zorunda kalabiliriz. Ay ve Neptün uyumlu açısı, bugün hayal kurmak ve isteklerimizi yazılı hale getirmek için güzel enerjiler veriyor. İşte 1 Ağustos günlük burç yorumları…

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün finansal konularda ileriye yönelik hareket etmeli ve ilerisini düşünerek planlamalar yapmalısınız. Geleceğe dair istekleriniz, hayalleriniz bugün daha önemli olmalı, ideallerinizin peşinden gitmek için fırsat yaratmaya, fırsatları değerlendirmeye çalışmalısınız.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Ay sizin burcunuzda ilerliyor. Gün içinde ilişkilerinizde daha yapıcı olmak, uzlaşmak isteyebilirsiniz. Duygusal konular öne çıkabilir. Geleceğe yönelik konuşmalar yapabilirsiniz. İnatçılık ve kibir haline dikkat edin.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün koşullara ve durumlara göre hareket etmeniz gerekebilir. Sevdikleriniz için daha fedakar olabilir, endişelenebilirsiniz. İlişkilerinizde açık konuşmaktan çekinmemeli, saklı duygularınızı dile getirmek için adımlar atabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün güvende olma isteğiniz artarken ilişkilerinizde iyileşme arzusu ve beklentisi içinde olabilirsiniz. Bir barışma gayesinde olabilir, geçmişe dönebilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili bazı düşünceleriniz ise tamamen değişebilir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün hızlı duygu geçişleri yaşamaya açık olabilirsiniz. Kontrolcülük, mükemmeliyetçilik ön planda olabilir fakat bu tavır ilişkilerinize zarar verebilir. İyimser ve yapıcı tavrınızı koruyun. Yaşamdan aldığınız mesajları görmeye çalışın.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş ve özel hayatınızda aldığınız fırsatları değerlendirmeye, önünüze gelen durumlara şans vermeye çalışın. İnsanlardan destek ve faydalar görebilirsiniz. İlişkilerinizde sağlamlık beklentiniz artabilir. Hayatınızdaki bazı kişilerden sürpriz bir tavır görebilirsiniz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş hayatı, sorumluluklar ve finansal planlar gündemde olabilir. Emek verdiğiniz, çaba gösterdiğiniz durumların size faydasını, sonucunu sorgulayabilirsiniz. Kıskançlık ve inatlaşma gibi negatif duygulardan ise uzak durun.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sevdiklerinize maddi manevi destekler sunabilir, sevdiklerinizle ortak aktiviteler, programlar yapabilirsiniz. Sahiplenen ve verici yanınız ilişkilerinizde öne çıkacaktır. Aşk ilişkilerinde abartılı duygu durumlarına, kendinizi doldurmaya karşı dikkat edin.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ev işleriyle ilgilenebilir, evinizde sevdiklerinizi ağırlayabilirsiniz. Aile üyelerinizin işlerini halletmek, sorunlarını çözmek için çaba sarf edebilirsiniz. Sağlıkla ilgili ufak rahatsızlıklar ilaç tedavileri ile çözülebilir.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ileri tarihli programlar ve organizasyonlar yapabilirsiniz. Bir yolculuk planını belirleyebilirsiniz. Kardeşlerden yardım ve destek görebilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde bir seçim yapabilir, sevdiğiniz kişi için bir adım atabilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kibir ve mükemmeliyetçilik gibi hallere kapılmak yaşamdan görebileceğiniz fırsatları kaçırmanıza neden olabilir. Anne, kardeşler ve kadınlardan bir destek görebilir, bu kişilerin sayesinde farklı alanlarda başarı ve kazanç elde edebilirsiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sosyalleşebilir ve keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Yaşamdan keyif almaya odaklanabilir, haz odaklı olabilir ve sorumluluklardan kısa süreliğine uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Tembellik, dağınıklık veya dinlenme isteği artabilir. Daha rahat olduğunuz bir gün geçirebilirsiniz.



