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  4. 1 Aralık 2020'de başlamıştı, bugün sona erdi! Kuyruğun sonu gelmedi

1 Aralık 2020'de başlamıştı, bugün sona erdi! Kuyruğun sonu gelmedi

01.04.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da zorunlu kış lastiği uygulamasının bitmesi üzerine lastikçilerde yoğunluk başladı. Erciş ilçesinde 1 Aralık'ta 2020’de başlayan zorunluluk 1 Nisan'da bitti.

1 Aralık 2020'de başlamıştı, bugün sona erdi! Kuyruğun sonu gelmedi

Hava sıcaklıklarını artması, yollardaki buzlanma riskinin bitmesi ve zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ermesi ile birlikte lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başlandı. Erciş'in Zeylan Caddesi'nde 16 yıldır lastik dükkanı işleten Dinçer Nadiroğlu, yoğun bir gün yaşadıklarını söyledi.

4 AY SÜRDÜ

Gösterilen ilgiden mennun olduklarını belirten Nadiroğlu, '1 Aralık 2020’de uygulanan zorunlu kış lastiği uygulaması bugün sona erdi. Geçirdiğimiz kış mevsimi zaman zaman yağışlı olsa da, genel yapı itibariyle kurak bir dönem yaşadık. Yaklaşık 4 aylık bir zorunlu kış lastiği uygulamasına genel yapı itibariyle müşterilerimiz riayet etti. Bugünden itibaren müşterilerimiz kış lastiklerini değiştirip, yazlıkları takmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda yoğunluğun olduğunu söyleyebiriz. Allah kazasız, belasız bir yıl nasip etsin' dedi.

DHA

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