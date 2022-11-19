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1 bardağı kan şekerini dengeler, enerji verir, kanserle savaşır...

19.11.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turşu suyu, sevilen yiyeceğin en sevilen kısmıdır. Turşunun her zerresi hem lezzetli hem de faydalıdır. Turşu suyunun lezzetli olduğu kadar faydalı olduğunu çok az kişi biliyor. Turşu suyu sodyum, magnezyum ve potasyum doludur. Adeta mucize gibi olan turşu suyunun faydalarını öğrenince daha çok seveceksiniz.

1 bardağı kan şekerini dengeler, enerji verir, kanserle savaşır...

Turşu suyu faydalarıyla hayrete düşürüyor. Bir bardağıyla vücudunuzda değişime neden olan turşu suyunun faydalarını öğrendikten sonra daha çok seveceksiniz.

Özellikle kış aylarında sofralarda yemeklerin en lezzetli eşlikçisi olan turşu severek tüketiliyor. Tatlı tuzlu her besinden yapılan turşu lezzetiyle damak çatlatıyor. Turşu suyunun faydaları ise öğrenenleri şaşırtıyor. Sodyum, magnezyum ve potasyum zengini olan turşu suyu aynı zamanda C vitamini deposudur.

TURŞU SUYUNUN FAYDALARI

Fermente edilmiş gıdalardan oluşan turşu, içerisindeki suda bulunan probiyotikler sayesinde sindirim ve bağışıklık sisteminde oluşabilecek bakteri ve enfeksiyonlara karşı direnç göstermeye sebep olur. Sağlığını etkisini görmek isteyenler turşu suyunu sık sık ama fazla olmayacak şekilde tüketmelidir.

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BİR BARDAĞI İLAÇ GİBİ GELİYOR

Turşu suyu yüksek miktarda sodyum ve biraz potasyum ve magnezyum şeklinde elektrolitle doludur. Spor ve egzersiz sonrası kaybedilen enerjiyi geri kazanabilmek için içilecek olan 1 bardak turşu suyu toparlanmayı sağlayacaktır.

Turşu sularında bulunan sirke, kan şekeri seviyelerinin korunmasını sağlayarak ani yükselmelerin önüne geçmeye destek olabilir.

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Turşu suyunun içerisinde bulunan asetik asit yağ birikimini azaltmaya fayda sağlayarak metabolizmanın hızlanmasına destek olabilir. Bunun yanı sıra sirkede kilo vermede etkili olacağından suyun içerisinde bulunması ekstra bir etki sağlayacaktır.

Sindirim ve bağırsak sistemini dengede tutmaya yarayan turşu suyu, sabahları içildiği zaman bağırsak rahatsızlığından dolayı oluşan kabızlık probleminin çözülmesine destek olur.

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Turşu suyu içerisinde demir, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve çinko gibi vücut için çok faydalı olan mineralleri barındırıyor. Düzenli olarak meyve sebze tüketmeyen kişiler turşu suyu tüketmeyi tercih edebilirler.

Güçlü bir antioksidan olan ve C vitamini açısından zengin olan turşu suyu, düzenli tüketimi sağlandığı zaman serbest radikaller ile savaşarak kanser ve tümör gibi rahatsızlıkların vücuda girmesi engellenecektir. (İnternethaber)


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