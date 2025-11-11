KADIN

1. Dünya Savaşı'ndan beri görülmemişti: Yeniden hortladı! Binlerce kişiyi öldüren hastalık

Birinci Dünya Savaşı’ndan beri görülmeyen hastalıklar yeniden gün yüzüne çıktı. Tahliye edilemeyen yaralı askerler arasında ölümcül enfeksiyonların sebep olduğu bu hastalıklar şimdi Ukraynalı askerler arasında yeniden ortaya çıktı.

Çiğdem Sevinç

Ukrayna’daki savaşın zorlu koşulları, yaralı askerlerin tahliyesindeki gecikmeler nedeniyle ciddi enfeksiyonlara yol açıyor. Sürekli hava saldırıları ve İHA tehdidi altında çalışan sağlık ekipleri, yaralıları günlerce tahliye edemiyor. Bu durum, yaraların iltihaplanmasına ve kas dokusunun çürümesine neden oluyor.

HIZLA ÇOĞALIP SAATLER İÇİNDE ÖLDÜRÜYOR

Ukraynalı doktorlar, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri görülmeyen ölçüde ağır enfeksiyonlarla karşılaştıklarını söylüyor. Bazı askerlerin haftalarca yeraltı sığınaklarında kaldığı, sadece geçici bakım alabildiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre en tehlikeli enfeksiyonlardan biri gazlı kangren. Clostridium bakterisinin neden olduğu bu hastalık, oksijensiz ortamda hızla çoğalıyor, kas dokusunu yok ediyor ve saatler içinde ölümcül olabiliyor.

BİNLERCE ASKER BU YÜZDEN ÖLMÜŞTÜ

King’s College’dan Dr. Lindsay Edwards, gazlı kangrenin tedavisinin en gelişmiş hastanelerde bile zor olduğunu vurguluyor: “Cerrahi temizlik ve yüksek doz antibiyotik gerekiyor, ama savaş koşullarında bu çoğu zaman imkânsız.”

The Telegraph’a göre Ukrayna’daki durum, Birinci Dünya Savaşı’ndaki siper koşullarına benziyor. O dönemde binlerce asker aynı hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti. Antibiyotik çağında neredeyse unutulan bu enfeksiyon, malzeme eksikliği ve tahliye güçlükleri nedeniyle yeniden ortaya çıkmış durumda.

