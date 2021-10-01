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  4. 1 Ekim günlük burç yorumları: Yönünüzü belirlemeye başlayabilirsiniz

1 Ekim günlük burç yorumları: Yönünüzü belirlemeye başlayabilirsiniz

01.10.2021 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç burcunun aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde kalıcı toparlanmalar gerçekleşebilir. Başak burcunun yaşam koşulları ile barışması önemli olacak. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

Akrep burcu kendi bildiğini okumaya meyilli olacak. Balık burcunun ise kendi bedenine kıymet vermesi ve beslenme konusunda dikkat etmesi gerekli. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Güne daha kararlı, enerjik ve disiplinli başlayabilirsiniz. Son günlerin dağınıklığı, sıkışıklığı son bulmaya başlıyor. Aşk ilişkilerinizde ve arkadaşlık ilişkilerinizde kalıcı toparlanmalar sağlama fırsatı yakalanabilir.

BOĞA

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Gün içinde iş veya özel hayatınızla bağlantılı konularda netleşmeler, bitişler ve başlangıçlar gündeme gelebilir. Sizin için önemli olacak, uzun vadeli etkilerini göreceğiniz kararlar alma zamanı. Akıl ve duygunun ortak kararına gitmeli.

İKİZLER

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Gün içinde son günlerdeki kafa karışıklığı ve kararsızlığınızı bir konuda bitirebilir, yönünüzü belirlemeye başlayabilirsiniz. İş veya özel hayatınızla bağlantılı imzalar gündeme gelebilir. Yasal süreçler ve başvurularla ilgili adımlar atabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Gün içerisinde finansal konularda iyileşme ve toparlanma sağlayabilirsiniz. Yüklü bir kazanç elinize geçebilir veya hakkınız olan ödemelere kavuşabilirsiniz. Bazılarınız içinse bu durum ilişkilerde çalışabilir ve haklılığınızın sonucunu görebilirsiniz.

ASLAN

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Son günlerdeki kafa karışıklığı ve isteksizliğinizin son bulmaya başlayacağı bir gündesiniz. Mevcut koşullara ve enerjilere daha iyi adapte olabilecek ve akılcı davranacaksınız. İlişkilerinizde doğru sınırlar içinde olma zamanı.

BAŞAK

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Gün içerisinde iş hayatınızdaki veya sağlığınızdaki bir karmaşa son bulabilir. Tedavi yöntemleri, rahatsızlık ve sağlık sorunlarının sebepleri belirlenebilir, ortaya çıkabilir. Yaşam koşullarınızla barışmak önemli olacaktır.

TERAZİ

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Gün içinde aşk veya arkadaşlık ilişkinizin olduğu kişilerden bir teklif alabilir, alacağınız teklifle daha mutlu hissedebilirsiniz. Sevginin arkasında durmak, sevgi için emek sarf etmek ilişkilerin anahtarı olabilir.

AKREP

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Gün içerisinde daha hızlı kararlar almaya, daha ani tepkiler vermeye açık olabilirsiniz. Belirsizlik ve karışıklıklara anlayışınız azalacak ve kendi bildiğinizi okumaya, bildiğiniz yolda ilerlemeye daha meyilli olacaksınız.

YAY

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Gün içinde insanlar ve ilahi kanallardan şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yasal süreçler gündeminizde olabilir. Süregelen yasal sürecinizde zorunluluklar ve prosedürler ön planda olacaktır. İş seyahatleri gündeme gelebilir.

OĞLAK

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Gün içerisinde maddi konularda yavaş fakat sağlam ilerleyen adımlarınız olabilir. Gereksiz veya abartılı harcamalardan kaçındığınız sürece maddi konularda daha başarılı ilerleyebilirsiniz. Riskli yatırımlarda güvende olmak isteyecek ve kontrollü davranacaksınız.

KOVA

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Gün içerisinde ilişkileriniz ön planda olacak ve iş birlikleri içerisinde bulunacaksınız. Dostlarınız ve sosyal çevrenizden iş hayatınıza dair destek görebilir veya destek sunabilirsiniz. Yasal süreçlerde yeni bir sürece doğru gidilebilir.

BALIK

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Gün içerisinde ilahi adalet durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Sağlıkla ilgili sorunları aşmak veya sorun yaşamamak için kendinize dönmeli, kendi bedeninize kıymet vermeli ve kendinize şefkatle yaklaşmalısınız. Beslenmede daha kontrollü olun.


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