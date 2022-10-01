1 Ekim hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'da hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? Meteoroloji 1 Ekim 2022 hava durumu tahminleri!

1 Ekim hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere hava durumu tahmin raporu 81 il için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, 1 Ekim hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'da hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? 1 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu ve ayrıntılar haberimizde...
Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Ekim 2022 Cumartesi gününün hava durumu raporunu yayımladı.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 30°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Az bulutlu
ARTVİN °C, 26°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Az bulutlu
KARS °C, 22°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 23°C
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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