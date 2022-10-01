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1 Ekim hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'da hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? Meteoroloji 1 Ekim 2022 hava durumu tahminleri!

01.10.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği belirtilirken kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif ve yer yer orta kuvvette esmesi beklenen rüzgara ilişkin uyarıda bulunuldu. Peki, 1 Ekim hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'da hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? İşte 1 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

1 Ekim hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'da hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? Meteoroloji 1 Ekim 2022 hava durumu tahminleri!

1 Ekim hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere hava durumu tahmin raporu 81 il için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, 1 Ekim hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'da hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? 1 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu ve ayrıntılar haberimizde...

Hava durumu

1 EKİM HAVA NASIL OLACAK?

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

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Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

1 EKİM 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Ekim 2022 Cumartesi gününün hava durumu raporunu yayımladı.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Az bulutlu

ARTVİN °C, 26°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C
Az bulutlu

KARS °C, 22°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU

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hava

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