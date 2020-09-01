HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 19:02 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, bin 572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. İşte 1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

1 Eylül 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu.

Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929 oldu.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6, ağır hasta sayısı 991 oldu.

'AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR'

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde."

31 Ağustos'ta Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetmiş, bin 587 kişiye Kovid-19 tanısı konulmuştu.

4

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
AK Parti MYK toplandıAK Parti MYK toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta müjdeyi açıklayacak?Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta müjdeyi açıklayacak?
En Çok Okunan Haberler
Polis ve bekçi birbirine girdi! O anlar böyle görüntülendi
Polis ve bekçi birbirine girdi! O anlar böyle görüntülendi
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz
Türkiye'nin en akıllı yolu açılıyor!
Türkiye'nin en akıllı yolu açılıyor!
Kocasını paylaştı! 'Sanırsın bu doğurmuş'
Kocasını paylaştı! 'Sanırsın bu doğurmuş'
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
İlginizi Çekebilir
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
Korkutan görüntü! Eynerce deresi renk değiştirip köpürdü
Korkutan görüntü! Renk değiştirip köpürdü
AK Parti MYK toplandı
AK Parti MYK toplandı
Büşra hemşireye hakaret etmişti! O soruya bakın ne cevap verdi
Büşra hemşireye hakaret etmişti! O soruya bakın ne cevap verdi
CHP'li Mustafa İnce'nin yargılandığı davada karar
CHP'li Mustafa İnce'nin yargılandığı davada karar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.