1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

1 Eylül 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu.

Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929 oldu.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6, ağır hasta sayısı 991 oldu.

'AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR'

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde."

Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/CvwUHE6pae — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 1, 2020

31 Ağustos'ta Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetmiş, bin 587 kişiye Kovid-19 tanısı konulmuştu.





