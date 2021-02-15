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1 kilo 150 gram uyuşturucu ham maddesiyle yakalanan şahıs tutuklandı

15.02.2021 12:33 | Son Güncelleme:
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1 kilo 150 gram uyuşturucu ham maddesiyle yakalanan şahıs tutuklandı

Bolu’da jandarma ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsüne yaptığı operasyonda 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Bolu’da jandarma ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsüne yaptığı operasyonda 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ile yakalanan şahıs tutuklandı. Yakalanan ham madde ile 100 kilogram uyuşturucu üretilebileceği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsü içerisinde doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli otobüsü TEM Otoyolu Dörtdivan ilçesi mevki’inde bulunan bir dinlenme tesisinde durdurdu. Durdurulan otobüste narkotik köpeği ’Kobra’ eşliğinde arama yapıldı. Aramalarda 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan otobüs yolcusu M.T.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Ele geçirilen ham madde ile yaklaşık 100 kilogram bonzai maddesi elde edilebileceği öğrenildi.

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