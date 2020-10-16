1 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı! Diyarbakır'daki olayın katil zanlısı Bursa'da yakalandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde geçen cumartesi günü meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise ağır yaralandı. Emniyet güçleri, olay yerinden kaçan şüphelinin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında yakalama kararı bulunan Ö.E.’nin, olayın ardından ikametinin bulunduğu Bursa’nın Gemlik ilçesine geleceği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonda Ö.E., Orhangazi ilçesi Karsak Mahallesi’nde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

