1 Mart'ta başladı! PCR testi kararı sonrası sınır kapısında hareketlilik

1 Mart itibarıyla sınır kapılarında PCR testi zorunluluğunun kalkması ile birlikte Sarp Sınır Kapısı’nda da hareketlilik başladı.
Gürcistan'a geçişlerde Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan PCR testi zorunluluğu 1 Mart itibarıyla kalktı. 2 doz aşısı olan geçiş yapabileceğini duyan vatandaşlar sınır kapısına akın etti.
Özellikle yaya geçişlerinde artışlar başlarken, Artvin’in sınır ilçesinde ise esnaf bu durumdan oldukça mutlu. Özellikle Gürcistan’dan günü birlik alış veriş yapmaya gelenlerin sayısının arttığı ifade edildi. (İHA)
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