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1 Mayıs borsa kapalı mı, açık mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi Borsa İstanbul çalışıyor mu?

30.04.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda borsanın kapalı mı yoksa açık mı olduğu merak konusu oldu. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nde hem de ulusal anlamda işçi ve emekçiler tarafından kutlanan İşçi Bayramı için geri sayım devam ederken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 1 Mayıs borsa kapalı mı, açık mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi Borsa İstanbul çalışıyor mu?

1 Mayıs borsa kapalı mı, açık mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi Borsa İstanbul çalışıyor mu?

1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 5892 sayılı yasanın, Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 1 Mayıs İşçi Bayramı ülkemizde resmi tatil ilan edilmiştir. Bu kapsamda birçok kişi internette "1 Mayıs borsa kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 1 Mayıs İşçi Bayramı Borsa İstanbul'da son durum...

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1 MAYIS BORSA KAPALI MI?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda borsa kapalı olacak. Türkiye' de ilk kez 1923' te resmi olarak kutlanan 1 Mayıs'ın 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir.

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5892 sayılı yasa takvimler, 22 Nisan 2009'u gösterdiğinde Meclis'te kabul edilmiştir. Bahsi geçen yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

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1 MAYIS BORSA İSTANBUL ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatildir. Bu nedenle Borsa İstanbul kapalı olacak. Borsada işlem yapılamayacak.

1 mayıs nedir, ne günü? İşte 1 Mayıs'ın anlam ve önemi...

1 MAYIS'TA NE OLDU?

1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenledi. 1 Mayıs 1886 tarihinde Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da gerçekleştirilen bu gösterilere yarım milyon işçi katılım sağladı.

Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, beraber yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

1 MAYIS TARİHÇESİ VE ÖNEMİ

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde de ile sürdü. Sonrasında 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na neden oldu. Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin yeniden yapılmasının önüne geçildi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890'de yapıldı.

Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülke tarafından kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Nepal, Kuzey Kore, Vietnam, Küba, Venezuela, Laos, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar.

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