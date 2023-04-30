1 Mayıs İşçi Bayramı'nda doktorların çalışıp çalışmadığı merak edili. Bilindiği üzere, resmi tatil günlerinde hastaneler ve sağlık ocakları hizmet vermemektedir. Bu sebeple birçok kişi arama motorlarında "1 Mayıs doktorlara tatil mi? 1 Mayıs işçi Bayramı'nda doktorlar çalışıyor mu, izinli mi?" sorularına yanıt arıyor. Resmi tatillerde yalnızca hastanelerin acil bölümleri açık olmaktadır. İşte ayrıntılar...

1 MAYIS DOKTORLARA TATİL Mİ?

1 Mayıs resmi tatildir. Bu nedenle hastaneler ve sağlık ocakları kapalı olacaktır. Ancak acil durumlarda hastanelerin acil bölümleri açık kalacak ve vatandaşlara hizmet verecektir.

1 MAYIS'TA NE OLDU?

1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenledi. 1 Mayıs 1886 tarihinde Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da gerçekleştirilen bu gösterilere yarım milyon işçi katılım sağladı.

Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, beraber yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

1 MAYIS TARİHÇESİ VE ÖNEMİ

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde de ile sürdü. Sonrasında 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na neden oldu. Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin yeniden yapılmasının önüne geçildi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890'de yapıldı.

Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülke tarafından kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Nepal, Kuzey Kore, Vietnam, Küba, Venezuela, Laos, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar.

