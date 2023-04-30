HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1 Mayıs doktorlara tatil mi? 1 Mayıs işçi Bayramı'nda doktorlar çalışıyor mu, izinli mi?

1 Mayıs doktorlara tatil mi? 1 Mayıs işçi Bayramı'nda doktorlar çalışıyor mu, izinli mi?

30.04.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs doktorların çalışıp çalışmayacağı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 5892 sayılı yasanın, Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 1 Mayıs İşçi Bayramı ülkemizde resmi tatil ilan edilmiştir. Peki, 1 Mayıs doktorlara tatil mi? 1 Mayıs işçi Bayramı'nda doktorlar çalışıyor mu, izinli mi? İşte ayrıntılar...

1 Mayıs doktorlara tatil mi? 1 Mayıs işçi Bayramı'nda doktorlar çalışıyor mu, izinli mi?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda doktorların çalışıp çalışmadığı merak edili. Bilindiği üzere, resmi tatil günlerinde hastaneler ve sağlık ocakları hizmet vermemektedir. Bu sebeple birçok kişi arama motorlarında "1 Mayıs doktorlara tatil mi? 1 Mayıs işçi Bayramı'nda doktorlar çalışıyor mu, izinli mi?" sorularına yanıt arıyor. Resmi tatillerde yalnızca hastanelerin acil bölümleri açık olmaktadır. İşte ayrıntılar...

1 MAYIS DOKTORLARA TATİL Mİ?

1 Mayıs resmi tatildir. Bu nedenle hastaneler ve sağlık ocakları kapalı olacaktır. Ancak acil durumlarda hastanelerin acil bölümleri açık kalacak ve vatandaşlara hizmet verecektir.

1 mayıs nedir, ne günü? İşte 1 Mayıs'ın anlam ve önemi...

1 MAYIS'TA NE OLDU?

1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenledi. 1 Mayıs 1886 tarihinde Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da gerçekleştirilen bu gösterilere yarım milyon işçi katılım sağladı.

Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, beraber yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

1 MAYIS TARİHÇESİ VE ÖNEMİ

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde de ile sürdü. Sonrasında 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na neden oldu. Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin yeniden yapılmasının önüne geçildi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890'de yapıldı.

Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülke tarafından kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Nepal, Kuzey Kore, Vietnam, Küba, Venezuela, Laos, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MİT'ten PKK/YPG'ye nokta operasyon!MİT'ten PKK/YPG'ye nokta operasyon!
Erdoğan'la Fulya Öztürk arasında dikkat çeken diyalog: Aday yapacaktım, ortadan kaybolduErdoğan'la Fulya Öztürk arasında dikkat çeken diyalog: Aday yapacaktım, ortadan kayboldu
AK Partili adayın canlı yayında asgari ücretle ekmek hesabı dikkat çekti! AK Partili adayın canlı yayında asgari ücretle ekmek hesabı dikkat çekti!

En Çok Okunan Haberler

Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...

Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...

Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar tutuklandı

Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar tutuklandı

Bakan Kurum canlı yayında AK Parti'nin masasındaki son anketi açıkladı: İlk turda...

Bakan Kurum canlı yayında AK Parti'nin masasındaki son anketi açıkladı: İlk turda...

Haluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt

Haluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt

İlginizi Çekebilir

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.