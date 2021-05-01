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  4. 1 Mayıs gerginliği! Yürüyüş yapmak isteyen gruplar gözaltına alındı

1 Mayıs gerginliği! Yürüyüş yapmak isteyen gruplar gözaltına alındı

01.05.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı. Öte yandan polisin ara sokaklara koyduğu bariyerleri yıkarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruba, polis Galatasaray Meydanı'nda müdahale etti. Şişli'de de pankart açıp slogan atarak yürüyen gruptaki 15 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs gerginliği! Yürüyüş yapmak isteyen gruplar gözaltına alındı

İlk olarak Mecidiyeköy'de toplanan bir grup Taksim'e yürümek istedi. Polis grubun yürüyüşüne için vermedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Bir başka grup ise Tarlabaşı'ndan Taksim'e gitmeye çalıştı. Ancak bu gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor.

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GALATASARAY MEYDANI GİRİŞİNDE GÖZALTI

Beyoğlu Tarlabaşı'ndan sloganlar eşliğinde toplanan bir grup, Galatasaray Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis bariyerlerini devirerek Galatasaray Meydanı girişine gelen eylemcilere polis müdahale etti. Eylemciler polis tarafından gözaltına alındı.

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ŞİŞLİ'DE 1 MAYIS GÖZALTILARI

Şişli'de bir grup, pankart açıp slogan attı. Kurtuluş'tan Osmanbey istikametine yürüyen gruba polis müdahale etti. Grup üyeleri gözaltına alındı. Sabahtan itibaren Şişli'de 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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(DHA)

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Gözaltı

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