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1 Mayıs İşçi Bayramı: 42 yıl önce yaşananların tanığı kadınlar, 1977'deki 'Kanlı 1 Mayıs'ı anlatıyor

01.05.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi kayıtlara göre 34 kişinin hayatını kaybettiği gün, "Kanlı 1 Mayıs" olarak tarihe geçti. Yaşananlar hala tam olarak açıklığa kavuşmadı. BBC Türkçe'den Esra Yalçınalp, o gün kortejde yer alan 3 arkadaş ile yürüyüşü babası ile birlikte görüntüleyen Çağlar Tanyeri ile konuştu.

1 Mayıs İşçi Bayramı: 42 yıl önce yaşananların tanığı kadınlar, 1977'deki 'Kanlı 1 Mayıs'ı anlatıyor

***Bu haber ilk olarak 1 Mayıs 2019'da yayımlanmıştır.

Banu Eriş, Filiz Fırtına ve Ayşegül Önen, aylar süren hazırlıkların ardından Beşiktaş Deniz Müzesi'nin önündeki İlerici Kadınlar Derneği kortejinde yerini almıştı.

17 yaşındaki Çağlar Tanyeri de oradaydı. O ise bir ses kayıt cihazı ile babası Kaya Tanyeri'nin çekimlerine asistanlık yapmak için gelmişti.

Coşkuyla başlayan gün, Taksim Meydanı'nda birkaç noktadan açılan ateş ve sonrasında oluşan panikle beklenmedik bir hal aldı. En az 34 kişinin hayatını kaybettiği gün, "Kanlı 1 Mayıs" olarak tarihe geçti. Yaşananlar hala tam olarak açıklığa kavuşmadı.

Ressam ve eczacı Kaya Tanyeri, o gün çektiği film rulolarını Almanya'da yıkatıp kurgulayarak bir film haline getirmişti. Yıllarca aile arşivinde kalan belge, kolektif bir çabayla 2006'da gün ışığına çıkartıldı.

1 Mayıs 1977'yi yaşayan kadınlar, Nisan 2019'da vefat eden Kaya Tanyeri'nin ses ve görüntüleri eşliğinde hatırlıyor ve 42 yıl önceki o günü anlatıyor.

BBC Türkçe'den Esra Yalçınalp'in video-haberi...

İkinci kamera: Ege Tatlıcı

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