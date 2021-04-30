1 Mayıs kutlama mesajları | En güzel 1 Mayıs sözleri, mesajları...

İşçi ve Emekçiler Bayramı her sene 1 Mayıs tarihinde birbirinden güzel mesajlar ve sözlerle kutlanıyor. İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan bu bayram birlik ve dayanışma günü olarak biliniyor. Peki 1 Mayıs kutlama mesajları neler?

1 MAYIS KUTLAMA MESAJLARI... EN GÜZEL 1 MAYIS SÖZLERİ VE MESAJLARI NELER?

1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

”Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.” (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

İşine hakim ol, işinin sana hakim olmasına izin verme.” (Benjamin Franklin)

Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso'su olun.” (Martin Luther King) İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü’nü kutluyorum.

Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. (J. T. Motley)