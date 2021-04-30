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1 Mayıs kutlama mesajları | En güzel 1 Mayıs sözleri, mesajları...

30.04.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs'ta kutlanan İşçi ve Emekçiler Bayramı bu yıl da mesajlar ve sözlerle kutlanıyor. İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan; birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak bilinen 1 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri bu dönemlerde sosyal medyada sıkça paylaşılıyor...

1 Mayıs kutlama mesajları | En güzel 1 Mayıs sözleri, mesajları...

İşçi ve Emekçiler Bayramı her sene 1 Mayıs tarihinde birbirinden güzel mesajlar ve sözlerle kutlanıyor. İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan bu bayram birlik ve dayanışma günü olarak biliniyor. Peki 1 Mayıs kutlama mesajları neler?

1 MAYIS KUTLAMA MESAJLARI... EN GÜZEL 1 MAYIS SÖZLERİ VE MESAJLARI NELER?

1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

”Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.” (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

İşine hakim ol, işinin sana hakim olmasına izin verme.” (Benjamin Franklin)

Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso'su olun.” (Martin Luther King) İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü’nü kutluyorum.

Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. (J. T. Motley)

Yaptığı işten ücret dışında bir şey alamayan insan, bence en acınacak insandır.” (Edna Kerr) Dünya İşçi ve Emekçiler Günü’nde herkesin keyif aldığı bir işte çalışabilmesini diliyorum.

Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs’ı kutlu olsun…

Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.” Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs’ı kutlu olsun…

ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.

Taşları anıta çeviren her işçinin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun!

1 MAYIS NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Her sene 1 Mayıs'ta kutlanan İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak bilinmektedir. Dünya üzerindeki birçok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de ilk kez 1923’te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan’ında, “Emek ve Dayanışma Günü” olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM’de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte, 1 Mayıs tarihi de resmi tatil ilan edilmiştir.


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