1 Mayıs mesajlarında en güzel ve anlamlı seçenekler 2022! Kısa, resimli ve anlamlı 1 Mayıs mesajları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün gelmesiyle birlikte birçok kişi en güzel 1 Mayıs mesajlarını araştırmaya başladı. Tüm dünyada çapında kutlanan ve resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs için, en güzel ve anlamlı kısa mesaj seçeneklerini derledik. İşçi ve emekçiler için oldukça özel olan bu günü, haberimizde derlediğimiz kısa mesajlar, resimli mesajlar ve sözlerle kutlayabilirsiniz. İşte 2022 yılının en güzel 1 Mayıs mesajları.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ MESAJLARI

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.

Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs’ı kutlu olsun…

İşine hakim ol, işinin sana hakim olmasına izin verme. (Benjamin Franklin)

Yaptığı işten ücret dışında bir şey alamayan insan, bence en acınacak insandır. (Edna Kerr) Dünya İşçi ve Emekçiler Günü’nde herkesin keyif aldığı bir işte çalışabilmesini diliyorum.

”Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.” (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…

Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. (J. T. Motley)

Taşları anıta çeviren her işçinin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun!

1 Mayıs'ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.

Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.” Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs’ı kutlu olsun…

Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso'su olun.” (Martin Luther King) İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü’nü kutluyorum.

Emeğin önemini ve değerini bilen emeğe saygısı olan herkesin #1Mayıs işçi ve emekçi bayramı kutlu olsun.

Ekmeğini helalinden kazanan Ve kazandığı ile yetinen tüm emekçi kardeşlerimizin günü kutlu olsun.

Oysa dünya, işçilerin omuzları üstünde durur. Kıpırdasın da gör.

Adil ve eşit bir düzen için dayanışmanın günü #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun!

Ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için canla başla alın ve akıl teri döken; güçlü Türkiye'nin mimarları işçi ve emekçi kardeşlerimin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.

İşçilikte cinsiyet eşitsizliğinin, emeğin sömürülmediği çocuk işçilerin olmadığı #1Mayıs kutlu olsun !

Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle… Özelde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.

1 Mayıs’ın ülkemizde ve dünyada anlamına uygun olarak dostluk, dayanışma ve bayram havası içerisinde kutlanmasını diliyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

