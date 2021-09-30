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1 milyar aktif aylık kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu

30.09.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok tüm müdahalelere rağmen oldukça başarılı ilerliyor. Uygulama şu anda aylık 1 milyar kullanıcıya ulaştı.

1 milyar aktif aylık kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu

Çinli bir şirket olan TikTok, veri toplama uygulamaları ve Amerikan vatandaşlarını casusluk ile suçlaması nedeniyle ABD Hükümeti tarafından yoğun bir şekilde inceleme altına alınmıştı.

Şirket ayrıca, bir Amerikan şirketi ile anlaşma yapmadığı sürece, Trump yönetimi sırasında ABD yasağı ile karşı karşıya kalmıştı. Biden göreve geldikten sonra anlaşma görüşmelerinin suya düştüğüne dair haberler aylar sonra ortaya çıktı. Ancak tüm bunlara rağmen uygulama oldukça başarılı gidiyor. Uygulama şu anda aylık 1 milyar kullanıcıya ulaştı.

Instagram aynı dönüm noktasına 2018 yazında ulaşmıştı. Uygulama şu anda popüler bir sosyal uygulama olarak konumunu korumak için çabalıyor. TikTok ve kısa video formatlarının yükselişi ile hem Instagram hem de Youtube, TikTok benzeri uygulamalarını Instagram Reels ve YouTube Shorts ile hayata geçirdi.

Temmuz ayında Instagram Başkanı Adam Mosseri, TikTok’un büyük bir rakip haline geldiğini söylemişti. Tüm diğer sosyal medya platformları TikTok’un sunduğu kısa formatlı video türevlerine yöneldi. Ancak yine de uygulama birincilik koltuğunu kimseye bırakmıyor. İlerki dönemlerde de liderlik savaşı devam edeceğe benziyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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