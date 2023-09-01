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1 milyar dolarlık anlaşma imzalandı! Bakan Şimşek'ten ilk yorum: Son derece önemli

01.09.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta saat 04.17'de gerçekleşen yıkıcı depremin üzerinden 7 ay geçti. Bölgede eksiklerin giderilmesi ve hayatın eski akışına dönmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Deprem bölgesinde kullanılmak üzere Dünya Bankasından 1 milyar dolar karşılığında 910,5 milyon avro tutarında kredi kullanılması için anlaşma imzalandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dünya Bankasının deprem bölgesinin yeniden imarı için verdiği destek son derece önemli" ifadelerini kullandı.

1 milyar dolarlık anlaşma imzalandı! Bakan Şimşek'ten ilk yorum: Son derece önemli

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankasından deprem bölgesi için sağlanan 1 milyar dolar değerindeki finansmanı değerlendirerek, "Hem uluslararası çevrelerin hem de kendi kaynaklarımızın verdiği destek ve imkanlarla bölgenin eski günlerine hızla dönmesi için var gücümüzle çalışmaya, seferber olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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1 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Dünya Bankasından "Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi" kapsamında sağlanacak 1 milyar dolar karşılığı 910,5 milyon avro tutarındaki kredinin kullanılmasına ilişkin anlaşma bugün itibarıyla imzalandı.

Kredinin 296,5 milyon dolarlık kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 252,2 milyon dolarlık kısmı Sağlık Bakanlığı ve 388,3 milyon dolarlık kısmı İller Bankası (İLBANK) projelerinde kullanılacak.

Kredi, Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsisli, İLBANK'a ise deprem sonrası çıkarılan kanunla karşılıksız tahsisle sağlanacak. Kredi, 5 yılı geri ödemesiz toplam 18 yıl vadeli olup, faiz oranı Euribor+74 bp olarak belirlendi.

"DESTEK SON DERECE ÖNEMLİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Asrın felaketinin yaşandığı bu dönemde Dünya Bankasının deprem bölgesinin yeniden imarı için verdiği destek son derece önemli. Hem uluslararası çevrelerin hem de kendi kaynaklarımızın verdiği destek ve imkanlarla bölgenin eski günlerine hızla dönmesi için var gücümüzle çalışmaya, seferber olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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deprem Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı

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