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1 milyar insan bu habere kilitlendi: Hindistan tarihe geçmeye hazırlanıyor!

23.08.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan, Chandrayaan-3 misyonuyla Ay'ın güney yüzüne ilk defa inmeye hazırlanıyor. Misyon başarılı olursa Ay'ın en az keşfedilen inen ilk ülke Hindistan olacak. 1 milyardan fazla nüfusa sahip Hindistan'da halk, Ay misyonundan gelecek habere kilitlenmiş durumda!

1 milyar insan bu habere kilitlendi: Hindistan tarihe geçmeye hazırlanıyor!

Hindistan, Chandrayaan-3 isimli misyonuyla uzay çalışmalarında bir tarih yazmaya hazırlanıyor. Ay'ın en az keşfedilen bölgesi olan güney kesimine inilmesi planlanan bu misyon başarılı olursa Hindistan, Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olacak.

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ANA HEDEF: BUZUL KEŞFİ

Ana hedeflerinden biri, bilim insanlarının gelecekte Ay'da insan yerleşimini destekleyebileceğini söylediği su bazlı buzları keşfetmek.

Hindistan'ın girişimi, Rusya'ya ait Luna-25'in aynı bölgeye inmeye çalışırken düşmesinden birkaç gün sonra gerçekleşiyor.

Başarılı olursa, Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak; ABD, Sovyetler Birliği ve Çin, hepsi ekvator çizgisine yakın bir yere indi.

Hindistan'ın 2019'da Chandrayaan-2 misyonunu güney kutbu yakınına indirme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı ve Ay’ın yüzeyine düşmüştü. Artık tüm gözler Chandrayaan-3'te. Uzay aracı, 14 Temmuz'da Hindistan'ın güneyindeki Sriharikota Uzay Merkezi’nden havalandı.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nün (Isro) kurucusu Vikram Sarabhai'nin anısına Vikram adı verilen iniş aracı, karnında Sanskritçe bilgelik anlamına gelen Pragyaan adlı 26 kg'lık geziciyi taşıyor.

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MİLYONLAR EKRAN BAŞINDA!

Ay'a olan yolculuk Hindistan'da büyük bir heyecan yarattı ve ülkenin dört bir yanından misyonun başarısı için dilekler yağdı. Isro, inişin canlı olarak yayınlanacağını duyurdu ve okul çocukları da dahil olmak üzere milyonlarca insanın bu yayını izlemesi bekleniyor. Isro Müdürü Sreedhara Panicker Somanath, Chandrayaan-3'ün başarılı bir yumuşak iniş yapacağından emin olduğunu söyledi.

Chandrayaan-2 kazasından elde edilen verileri dikkatle incelediklerini ve aksaklıkları gidermek için simülasyon çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Geçtiğimiz birkaç gün içinde Vikram iniş aracının kamerası, güvenli bir iniş noktası bulabilmek için ay yüzeyinin kapsamlı bir haritasını çıkardı. Salı günü yaptığı güncellemede Isro, sistemlerin düzenli kontrollerden geçtiğini ve sorunsuz gidişatın devam ettiğini söyledi.

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Somanath, Chandrayaan-3'ün Hindistan'ın daha önceki Ay misyonlarının başarısı üzerine inşa edildiğini ve bazı "çok önemli" bilimsel keşiflerin yapılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Ülkenin 2008 yılındaki ilk Ay misyonu olan Chandrayaan-1, çok kuru olan ay yüzeyinde su moleküllerinin varlığını keşfetmiş ve Ay'ın gündüzleri bir atmosfere sahip olduğunu tespit etmişti.

Yumuşak inişte başarısız olmasına rağmen Chandrayaan-2 tamamen faaliyet dışı kalmadı. Araç bugün bile Ay'ın etrafında dönmeye devam ediyor ve Vikram iniş aracının Dünya'ya analiz için görüntü ve veri göndermesine yardımcı olacak.

İniş aracı ve gezici, "Ay yüzeyinin fiziksel özelliklerini, yüzeye yakın atmosferini ve yüzeyin altında olup bitenleri incelemek için tektonik aktiviteyi" keşfetmeye yardımcı olacak beş bilimsel araç taşıyor.

Çarşamba günü bilim insanları, iniş aracının hızını yavaş yavaş azaltarak, uzay bilimcilerin “düz olmayan, kraterler ve kayalarla dolu" olarak tanımladığı bir alanda yumuşak iniş yapabilmesi için karmaşık bir dizi manevra kullanacak.

İndiğinde, altı tekerlekli gezici hareket etmeye başlayacak ve Ay yüzeyindeki kayaların ve kraterlerin etrafında dolaşarak gönderilecek önemli verileri ve görüntüleri toplayacak.

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