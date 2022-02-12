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  4. 1 milyon dolarlık tabloya göz çizmişti! O güvenlik görevlisi konuştu: Ben bir aptalım

1 milyon dolarlık tabloya göz çizmişti! O güvenlik görevlisi konuştu: Ben bir aptalım

12.02.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki Tretyakov Devlet Galerisi'nde sergilenen dünyaca ünlü ressam Kazimir Maleviç'in öğrencisi Anna Leporskaya'nın "Üç Figür" tablosuna tükenmez kalem ile göz çizilmişti. Tabloya göz çizen kişinin orada çalışan bir güvenlik görevlisi olduğu anlaşılmış işine son verilmişti. 63 yaşındaki Alexander Vasiliev olay sonrası ilk kez konuştu. Vasiliev, ''Ben bir aptalım. Galeriyi gezen kız öğrenciler beni kışkırttı ama ben de tabloyu pek beğenmemiştim'' ifadelerini kullandı.

1 milyon dolarlık tabloya göz çizmişti! O güvenlik görevlisi konuştu: Ben bir aptalım

Rusya'da bir sanat galerisinde sergilenen 1 milyon dolar değerindeki tablonun üzerine tükenmez kalemle göz çizen kişinin güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıkmış, Hakkında dava açılan güvenlik görevlisi işten çıkarılmıştı. Tablonun maddi değerinin yaklaşık 75 milyon ruble (1 milyon dolar), tablodaki hasarın ise 250 bin ruble (3 bin 350 dolar) olduğu açıklanırken, tablo restore edilmek üzere uzmanlara teslim edildi.

''GENÇ KIZLAR BENİ KIŞKIRTTI''

Öte yandan trajikomik olay hakkında ilk kez konuşan güvenlik görevlisi Alexander Vasiliev, ''Tablolara bakmamaya çalıştım. İnsanların nasıl tepki verdiğini izledim ve sonra 16-17 yaşlarındaki kızların 'bunlarda neden ağız ve göz yok' dediklerini duydum. Gruptaki kızlar 'burada çalışıyorsun onlara göz çiz' dedi. Bana bir kalem verdiler gözleri çizdim. Gülümseyerek geçen insanları gördüm. Tablonun değerini bilmiyordum. Ben bir aptalım. Galeriyi gezen kız öğrenciler beni kışkırttı. Ama ben de tabloyu pek beğenmemiştim'' açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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