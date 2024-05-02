Numan Kurtulmuş 'anayasa' ziyaretlerine devam ediyor! İlk adresi DEM Parti oldu: 'Temizlik' vurgusu dikkat çekti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde DEM Parti’yi ziyaret etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde Meclisteki siyasi parti gruplarını ziyaret ediyor. DEM Parti’yi ziyaret eden Kurtulmuş, Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları Oruç ve Tuncay Bakırhan ile görüştü. Kurtulmuş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada anayasa sürecine ilişkin çerçeveyi paylastıklarını belirterek, süreci açık, şeffaf, demokratik şekilde sürdürme taleplerini ilettiklerini ifade etti.

DEM PARTİ'DEN 'DEMOKRATİK' VURGUSU

Kurtulmuş, "Bizim temennimiz TBMM’de çok büyük bir çoğunlukla siyasi partilerin üzerinde anlaşabilecegi bir anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun kabul edilmesidir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç ise, yol temizliğine ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Bizim de en büyük temmenimiz ciddi bir yol temizliğinin yapılması, demokratik zeminin oluşturulması, toplumsal mutabakatla Turkiye’de bütün farklılıkları, halkları, inançları eşit yurttaşlık temelinde, bütün halkların anayasal güvence altına alındığı bir zeminde anayasa yapım sürecinin açılması bizler açısından önemli" şeklinde konuştu.

İKİNCİ DURAĞI SAADET PARTİSİ OLDU

Anayasa çalışmaları kapsamında Meclisteki siyasi parti gruplarını ziyaret eden Kurtulmuş’un bugün DEM Parti’den sonra ikinci durağı Saadet Partisi Meclis Grubu oldu. Kurtulmuş, ziyaretinde Saadet Partisi Grubu Başkanı Selçuk Özdağ, Grup Başkanvekilleri İsa Mesih Şahin ve Bülent Kaya, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ile görüştü.

Kurtulmuş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada anayasa konusunda Saadet Partisi Grubu’nun fikirlerini aldıklarını söyleyerek, görüşmenin olumlu gertiğini ifade etti.

"BİZ KONUŞAN TÜRKİYE İSTİYORUZ"

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ise, teklifi gruplarında değerlendireceklerini belirterek, "En önemli şey, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kuvvetler ayrılığının net şekilde ayrılacağı söylenmişti. Gördüğümüz şu ki verdiğimiz soru önergelerinde dahi anayasa bakanlara diyor ki, ’Soru önergelerine 15 günde cevap verin.’ Ama cevap vermiyorlar. Bununla ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz Türkiye’nin konuşan Türkiye olmasını istiyoruz, susan değil. Konuştuktan sonra uzlaşan Türkiye, uzlaştıktan sonra anlaşan Türkiye" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da, siyasi zemine katkı saglayacak her türlü çabanın içinde olacaklarını belirterek, TBMM Baskanının da buna katkı ve çabaları olacağını kaydetti.

Kurtulmuş, Saadet Partisi'nin ardından geçtiğimiz günlerde genel başkan değişikliğine giden İYİ Parti'yi ziyaret etti.





