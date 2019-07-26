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1 milyon liralık çelik konstrüksiyonu çalarken yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 15:47 | Son Güncelleme

Sakarya'da inşaat halindeki bir tesisin 1 milyon lira değerindeki çelik konstrüksiyonlarını oksijen tüpü, ekskavatör ve kamyon yardımıyla çalmaya çalışan 9 şüpheliden 8'i suçüstü yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşaat halindeki bir tesisin 1 milyon lira değerindeki çelik konstrüksiyonlarını çalmaya çalışan 9 şüpheliden 8'i suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'den ve Sakarya'nın Hendek ilçesinden Yeni Ormanköy Mahallesi'nde Ali Fidancı'ya ait inşaat halindeki bir tesise gelen 9 kişi, oksijen tüpü ve ekskavatör yardımıyla söktükleri çelik konstrüksiyonları kamyona yükleyerek çalmak istedi.

İş yeri sahibinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olayda kullanılan ekskavatör, kamyon ve 2 oksijen tüpüne el koydu.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ekipler, kaçan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şirket sahibi Ali Fidancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, makine imalatı yapmayı planladıkları tesisi, sanayi imarı alamadıkları gerekçesiyle faaliyete geçiremediklerini anlattı.

İmar barışından faydalanarak yapı kayıt belgesini aldıklarını, bu yıl inşaatı tamamlayıp faaliyete geçmeyi planladıklarını aktaran Fidancı, "Fakat bu olayla karşılaşınca bütün emeklerimiz yok oldu. Şu anda 1 milyon lira ile 1,2 milyon lira zararımız var." diye konuştu.

Fidancı, söz konusu çelik malzemenin kullanılamaz duruma geldiğini, hurdaya vermeleri halinde büyük zarara uğrayacaklarını söyledi.

Şüpheliler hakkında "açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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Akyazı çelik konstrüksiyon fabrika hırsızlık sakarya

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