1 milyonluk dolandırıcılık vurgununu polis önledi

Başkentte kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, telefonda dolandırdıkları bir vatandaştan yaklaşık 1 milyon lira alan 2 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Telefonla aradıkları vatandaşları, kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandıran A.Ç. ve M.K, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Bu kişilerin ikametinde yapılan aramada, bir vatandaştan aldıkları 257 çeyrek altın, 5 yarım altın, 2 tam altın, 3 gremse altın ile 83 bin 900 lira, 4 bin 170 avro ve 111 bin 275 dolar ele geçirildi.

Dolandırılan Emre S, kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından geçen perşembe arandığını ve kimlik bilgilerinin gözaltına alınan FETÖ üyelerinin üzerinde ele geçirildiğinin söylendiğini belirtti.

Dolandırıcıların "Sizin FETÖ üyeleriyle ilişkiniz olmadığını biliyoruz ama sizi korumak için bazı şeyler yapmamız lazım. Öncelikle size para verdiklerini söyledikleri için evdeki tüm paranın miktarını tespit etmemiz lazım." diyerek kendisini korkuttuklarını dile getiren Emre S, "Bugüne kadar telefon dolandırıcılarının hepsini savuşturmayı başarmıştım ama o gün hakikaten korkuttular ve paraları evimin kapısından adamlara teslim ettim." diye konuştu.