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1 milyonluk dolandırıcılık vurgununu polis önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 19:39 | Son Güncelleme

Telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı - Şüphelilerin telefonda dolandırdıkları bir vatandaştan aldıkları yaklaşık 1 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası, polis ekiplerince ele geçirildi

Başkentte kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, telefonda dolandırdıkları bir vatandaştan yaklaşık 1 milyon lira alan 2 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Telefonla aradıkları vatandaşları, kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandıran A.Ç. ve M.K, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Bu kişilerin ikametinde yapılan aramada, bir vatandaştan aldıkları 257 çeyrek altın, 5 yarım altın, 2 tam altın, 3 gremse altın ile 83 bin 900 lira, 4 bin 170 avro ve 111 bin 275 dolar ele geçirildi.

Dolandırılan Emre S, kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından geçen perşembe arandığını ve kimlik bilgilerinin gözaltına alınan FETÖ üyelerinin üzerinde ele geçirildiğinin söylendiğini belirtti.

Dolandırıcıların "Sizin FETÖ üyeleriyle ilişkiniz olmadığını biliyoruz ama sizi korumak için bazı şeyler yapmamız lazım. Öncelikle size para verdiklerini söyledikleri için evdeki tüm paranın miktarını tespit etmemiz lazım." diyerek kendisini korkuttuklarını dile getiren Emre S, "Bugüne kadar telefon dolandırıcılarının hepsini savuşturmayı başarmıştım ama o gün hakikaten korkuttular ve paraları evimin kapısından adamlara teslim ettim." diye konuştu.

Emre S, polis veya savcının telefonda para istemeyeceğini bilmesine rağmen dolandırıcılara para verdiğini vurgulayarak, "Telefonda konuşurken sanki aklım durdu. Ne yapacağımı bilemedim. Akşam saatlerinde eşim eve geldiğinde durumu fark etti. Ben hala olayın etkisindeydim. Daha sonra karakola giderek polise başvurdum." ifadelerini kullandı.

Dolandırıcıların yakalanması ve parasının bulunmasından dolayı mutluluğunu ifade eden Emre S, polislerin özverili çalışmaları sayesinde eşiyle 30 senelik birikimlerinin hepsini kaybetmekten son anda kurtulduklarını kaydetti.

Emre S, vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olmaya çağırarak, "Vatandaşların ilk andan itibaren kesinlikle polis, hakim veya savcının telefonla para istemeyeceğini bilmeleri lazım. Telefonda para lafı geçtiği anda, dolandırıcıların kendilerini korkutmalarına izin vermeden telefonu hemen kapatmaları lazım." dedi.

Dolandırıcıların emniyetteki sorgularında da, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki A.I.Ö'nün bin 400 avro ile 208 bin lirasını, Çankaya ilçesindeki S.C'nin 11 bilezik, 11 çeyrek altın, 2 tam altın, 2 cumhuriyet altını, 2 çift küpesini, aynı ilçede oturan E.S'nin 60 bin lira, 266 çeyrek altın, 16 yarım altın, 2 tam altın, 3 gremse altın, 113 bin 675 dolar ve 5 bin 70 avro dolandıran şüpheliler olduğu tespit edildi.

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