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1 Nisan itibarıyla sona erdi 'Çok ciddi yoğunluk yaşıyoruz! Herkes telefonla randevu almak istiyor ama ne mümkün'

06.04.2024 16:25
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Türkiye genelinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari ve özel araçlarda kış lastiği uygulaması, 1 Nisan günü itibarıyla sona erdi.

1 Nisan itibarıyla sona erdi 'Çok ciddi yoğunluk yaşıyoruz! Herkes telefonla randevu almak istiyor ama ne mümkün'

Türkiye genelinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması, 1 Aralık 2024’te başlamıştı. Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan tarihi itibarıyla sona erdi. Yaz lastiklerinin her yıl yasal olarak 1 Nisan itibarıyla kullanılmaya başlanması gerekiyor.

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Sinop’ta oto lastik tamircisi Hasan Üçüncüoğlu, sıcak havalarda kış lastiği ile seyahat etmenin fren mesafesinin uzattığı için riskli olduğunu belirtti.

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"ÇOK CİDDİ YOĞUNLUK YAŞIYORUZ"

Üçüncüoğlu, “Yoğunluğumuzun sebebi okulların ara tatiliyle, bayram tatilinin birleşmesinden dolayı ve hava sıcaklıklarının artmasından dolayı insanlar aileleriyle birlikte bayramları geçirmek için memleketlerine gidiyorlar. Araçların altında kış lastiği olduğu için, kış lastiği ile seyahat etmek, sıcak havalarda fren mesafesinin uzattığı için, riskli olduğundan dolayı insanların daha konforlu ve güvenli olması için yaz lastikleriyle gitme talebi var. Dolayısıyla 1 Nisan tarihi itibariyle yaz lastiği dönemi başladığından dolayı bu 1 haftalık tatil arasında çok ciddi yoğunluk yaşıyoruz. Herkes telefonla randevu almak istiyor ama ne mümkün, çok yoğunluk var. Geleni sırasıyla alıp işlerini yapıp gönderiyoruz. Bu yoğunluk tahmini olarak bayram arifesine kadar sürer. Daha önce gelinseydi daha iyi olurdu. Şu anda bizim işlerimiz berberlerin arife günü tıraş etmesine döndü. Çok ciddi yoğunluk yaşıyoruz. Elimizden geldiğince hızlı davranmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız trafik kurallarına, hız limitlerine ve hatalı sollamalara lütfen dikkatli etsinler. Ölümcül kazalar ve maddi hasarlı kazalar meydana gelmesin” dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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