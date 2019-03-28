Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "1 Nisan sabahı bu ülke kaosa girsin diye ellerini ovuşturanlar var. Bu ülke yine o dönemlere dönsün diye. Ama bizim milletimiz izin vermez. O zillet ittifakını, illet ittifakını 31 Mart akşamı sandığa gömerler." dedi.

Çankırı Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Kurum, bugüne kadar 50'nin üzerinde şehre gittiğini ve oralarda vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltecek projeleri inceleyerek hayata geçirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 11 maddelik seçim manifestosunun 8 maddesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ilgilendirdiğini belirten Kurum, şunları dile getirdi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak şehrin altyapısından üstyapısına, kentsel dönüşümden millet bahçelerine kadar tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek, yaşam kalitesini yükseltecek birçok projeyi yerinde görüşüyoruz ve hızlı bir şekilde hayata geçirmeye gayret ediyoruz."

- "Şimdi darbelere 'dur' diyen bir Türkiye var"

Bugünü anlamak için biraz geriye gidilmesi gerektiğine vurgu yapan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: