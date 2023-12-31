1 OCAK 2023 YILBAŞI TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? Yılbaşında İETT otobüsü, metro, marmaray, metrobüs, vapur ve tramvay ücretsiz mi?

1 Ocak 2024 tarihinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. İstanbul'da 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatillerinde otobüs, metrobüs, Marmaray, metro ve tramvay ücretsiz hizmet vermişti. Peki, 1 Ocak 2024 toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da İETT otobüsü, metrobüs, Marmaray, metro bedava mı olacak? İşte detaylar...

1 OCAK 2024 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

1 Ocak 2024 için yapılan açıklama şu şekilde:

"1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir."

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece seferlerimiz M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Dudullu/Parseller, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarımızda sabah seferleri başlayana kadar devam edecek."

T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı kaydedilen açıklamada, "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir." bilgisi paylaşıldı.

1 OCAK 2024 TATİL Mİ, YOKSA YARIM GÜN TATİL Mİ OLACAK?

1 Ocak 2024 tarihinde resmi kurum ve kuruluşlar ile okullar kapalı olacak.

Resmi tatillerde de çalışan özel sektör çalışanları ise, 1 Ocak 2024 tarihi için ek mesai ücreti alacaklar.

1 OCAK 2024 PAZARTESİ GÜNÜ NERELER KAPALI OLACAK?

Yeni yılın ilk günü kapalı olacak yerler:

Okullar, üniversiteler, bankalar, eczaneler, borsa, noterler, acil servis hariç hastaneler, aile hekimleri ve sağlık ocakları, muhtarlıklar, belediyeler, kaymakamlıklar.







