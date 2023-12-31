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1 OCAK 2023 YILBAŞI TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? Yılbaşında İETT otobüsü, metro, marmaray, metrobüs, vapur ve tramvay ücretsiz mi?

31.12.2023 17:28 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da yaşayan vatandaşlar "1 Ocak 2024 toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İstanbul’da yaşayanların toplu taşımadan ücretsiz faydalanması için İstanbulkart’larını kişiselleştirmesi gerekiyor. Bilindiği üzere Yeni yıl Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece olacak. Peki, yılbaşında İETT otobüsü, metro, marmaray, metrobüs, vapur ve tramvay ücretsiz mi?

1 OCAK 2023 YILBAŞI TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? Yılbaşında İETT otobüsü, metro, marmaray, metrobüs, vapur ve tramvay ücretsiz mi?

1 Ocak 2024 tarihinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. İstanbul'da 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatillerinde otobüs, metrobüs, Marmaray, metro ve tramvay ücretsiz hizmet vermişti. Peki, 1 Ocak 2024 toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da İETT otobüsü, metrobüs, Marmaray, metro bedava mı olacak? İşte detaylar...

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1 OCAK 2024 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

1 Ocak 2024 için yapılan açıklama şu şekilde:

"1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir."

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece seferlerimiz M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Dudullu/Parseller, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarımızda sabah seferleri başlayana kadar devam edecek."

T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı kaydedilen açıklamada, "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir." bilgisi paylaşıldı.

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1 OCAK 2024 TATİL Mİ, YOKSA YARIM GÜN TATİL Mİ OLACAK?

1 Ocak 2024 tarihinde resmi kurum ve kuruluşlar ile okullar kapalı olacak.

Resmi tatillerde de çalışan özel sektör çalışanları ise, 1 Ocak 2024 tarihi için ek mesai ücreti alacaklar.

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1 OCAK 2024 PAZARTESİ GÜNÜ NERELER KAPALI OLACAK?

Yeni yılın ilk günü kapalı olacak yerler:

Okullar, üniversiteler, bankalar, eczaneler, borsa, noterler, acil servis hariç hastaneler, aile hekimleri ve sağlık ocakları, muhtarlıklar, belediyeler, kaymakamlıklar.

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İETT
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