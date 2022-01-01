1 Ocak Cumartesi toplu taşıma bedava mı? Otobüs, metrobüs, metro, vapur, tramvay, marmaray bugün ulaşım ücretsiz mi?

Yeni yıl, dün gece, tüm dünyada coşkuyla karşılandı. 2022'nin ilk günü, toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar, ''Otobüs, metrobüs, metro, vapur, tramvay, marmaray ücretsiz mi?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 31 Aralık Cuma günü, toplu taşıma saatlerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle, toplu ulaşım araçlarının saatleri de merak ediliyor.

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?

1 Ocak Cumartesi günü oluşabilecek yoğunluk nedeniyle, toplu ulaşım araçları 24 saat hizmet verecek ve ek seferler konulacak.

1 OCAK'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü toplu taşımanın ücretsiz olduğunu duyurdu.

Otobüs ve metro seferleri 24 saat hizmet verecek. İETT, yılbaşı gecesi normal gece hatlarıyla beraber 15 ayrı hatta 186 sefer düzenleyecek. 24 saat hizmet veren metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 125 sefer daha yapılacak.



