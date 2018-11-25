Ortaca Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 1. Ortaca Deve Güreşleri etkinliğinde 25 deve güreştirildi.

Çaylı Mahallesi'ndeki sahada yapılan güreşleri, yaklaşık 5 bin kişi sahanın kenarına yerleştirilen kamyon ve traktör kasaları ile tribünlerden izledi.

Müsabakalarda uzun süre güreşen ve birbirlerini yenemeyen bazı develer, görevli urgancılar tarafından güçlükle sahanın dışına çıkarıldı. Güreş alanında, emniyet güçleri tarafından önlem alındı.

Güreş alanı etrafında kurulan tezgahlarda da deve sucuğu satışı yapıldı. Güreş ağalığı 30 bin lira ile iş adamı Utku Göçer'de kaldı.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, açılışta yaptığı konuşmada, yaklaşık 34 yıl sonra ilçede deve güreşlerini yeniden başlattıklarını söyledi. Karaçelik, amaçlarının Yörük geleneğini yaşatmak olduğunu ifade etti.

Organizatör Gökhan Koçyiğit de 30 yılı aşkın süredir Ortaca'da deve güreşi yapılmadığını hatırlattı. Gelenekleri ve kültürü yaşatmak için çaba gösterdiklerini anlatan Koçyiğit, "Deve güreşlerimizi, halkla buluşturmak istedik. Aydın, Antalya ve İzmir'den getirilen ünlü develerimiz var. Bu kültürü yaşatmak istiyoruz. 30 yıl aradan sonra ilk güreş olduğu için 25 deve getirildi. Gelecek yıllarda inşallah bu sayı artacak." dedi.

