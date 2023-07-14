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1 saat için 110 milyon TL kül oldu! Sebebi henüz bilinmiyor

14.07.2023 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da öğle saatlerinde ihbar üzerine bölgeye giden ekipler bir çırçır fabrikasının yandığını gördü. İtfaiye ve TOMA'nın müdahale ettiği yangın 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken 110 milyon TL değerinde yaklaşık 1000 ton pamuk alevlerin içinde küle dönüştü.

1 saat için 110 milyon TL kül oldu! Sebebi henüz bilinmiyor

Diyarbakır'da, bir çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangında 110 milyon TL değerinde yaklaşık 1000 ton pamuk kül oldu.

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SEBEBİ BİLİNMİYOR

Yangın, İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait TOMA araçlarının desteğiyle itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Yangın, öğleden sonra Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunun 7’nci kilometresi Barış Mahallesi’ndeki bir çırçır fabrikasının deposunda meydana geldi. Preslenmiş pamuk balyalarının olduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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TOMA DA MÜDAHALE ETTİ

Yangına Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na ait su tankerleri ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da müdahale etti. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. 110 milyon TL değerinde yaklaşık 1000 ton pamuğun kül olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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yangın Diyarbakır

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