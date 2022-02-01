1 Şubat Van'da deprem mi oldu? Van son dakika deprem açıklaması! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

1 Şubat Salı günü Van'da saat 14.07'de deprem meydana geldi. Van'da yaşayan vatandaşlar deprem olduğuna dair Twitter'da paylaşımda bulundu. Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi. İşte Van son dakika deprem açıklaması ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

1 ŞUBAT VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi; Van, Akçift'te saat 14.07 sıralarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 5.0 km derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından vatandaşların bilgisine sunuluyor.

2022.02.01 14:07:55 38.8627 43.5680 5.0 -.- 3.0 3.1 AKCIFT-(VAN)

2022.02.01 13:39:09 40.1787 30.7747 1.3 -.- 1.8 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU)

2022.02.01 13:32:23 40.5925 29.0648 3.0 -.- 1.3 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA)

2022.02.01 13:30:15 40.2423 30.8298 11.0 -.- 1.7 -.- AHMETBEYLER-GOYNUK (BOLU)

2022.02.01 13:25:33 40.3265 30.8592 10.7 -.- 1.5 -.- SUSUZ-GOYNUK (BOLU)

2022.02.01 13:15:44 40.4038 35.1637 7.3 -.- 2.1 -.- UCKOY-(CORUM)

2022.02.01 12:50:46 39.7745 40.0252 19.8 -.- 1.4 -.- CAYONU-CAYIRLI (ERZINCAN)

2022.02.01 12:38:46 40.7767 31.4680 3.4 -.- 2.0 -.- KIZILAGIL-(BOLU)

2022.02.01 12:33:36 38.9008 37.3718 11.8 -.- 1.4 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS)

2022.02.01 12:05:33 39.7565 30.1428 0.0 -.- 1.4 -.- DUTLUCA-INONU (ESKISEHIR)

2022.02.01 10:22:28 40.4523 26.1317 4.3 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

2022.02.01 09:00:53 35.6857 32.5715 5.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2022.02.01 08:18:43 39.3913 27.9393 1.7 -.- 2.8 -.- DEDEBURNU-(BALIKESIR)

2022.02.01 08:04:53 39.0345 40.7178 11.6 -.- 1.4 -.- ELMALI-(BINGOL)

2022.02.01 05:25:37 38.8885 43.5590 4.9 -.- 3.5 -.- COLPAN-(VAN)

2022.02.01 04:54:11 38.9370 43.6270 5.0 -.- 3.8 4.0 KARAHAN-MURADIYE (VAN)

2022.02.01 03:17:11 37.9215 27.6000 4.9 -.- 1.4 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)

2022.02.01 01:39:28 38.8533 43.5170 5.2 -.- 2.8 -.- ERMISLER-(VAN)

2022.02.01 00:31:13 37.8142 26.7340 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

Son depremleri görmek için tıklayınız:

www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

